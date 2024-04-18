阿布達比將斥資90億 打造全球首座「電競島」

阿布達比將打造全球首座「電競島」。圖為電競示意圖。（資料照，台中市運動局提供）

2024/04/18 08:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕電競產業蓬勃發展，阿拉伯聯合大公國（阿聯）首都阿布達比（Abu Dhabi）將與遊戲營運商True Gamers合作打造全球首座「電競島」，初始投資超過2.8億美元（約新台幣90.59億元），預計該項目的整體價值在不久的將來將超過10億美元（約新台幣323.53億元）。

綜合外媒報導，True Gamers官網公告，將在阿布達比著名的亞斯島附近的阿爾拉哈打造全球首座電競島，因地理位置優越，靠近扎耶德國際機場，是毗鄰亞斯島的主要旅遊景點。

請繼續往下閱讀...

電競島的規劃，將收購一座私人島嶼並引入創新體驗，其中包括建造兩座高聳的建築。其中一座塔樓將作為數位技術和創新工作空間，另一座塔樓將被指定為度假酒店。島上將設有專為職業玩家和團隊量身定製的頂級訓練設施，以及能夠舉辦重大活動的尖端競技場。此外，它將包含專門的內容創作空間，以滿足玩家和遊戲開發商的需求。

亞斯島已成為全球公認的重要運動中心，成功舉辦了許多著名賽事，如UFC綜合格鬥賽、一級方程式賽季決賽、DP 世界巡迴賽高爾夫錦標賽和NBA表演賽。此外，阿布達比在組織電競賽事方面擁有值得稱讚的記錄，最近舉辦的 Blast Premier 世界總決賽標誌著另一個里程碑。

電競產業快速發展，2023年光是在中東和北非地區，電競收入就飆升至 20 億美元，其中阿聯和沙烏地阿拉伯為這一數字做出了巨大貢獻。據統計，中東有超過 60% 的人口為遊戲玩家，是全球手遊下載量最高的地區之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法