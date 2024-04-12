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北市沒扣到「關鍵食材」甩鍋中央 王必勝：應該要臨機應變

衛福部次長王必勝表示，目前食物中毒案確實僅規定要扣「食餘」沒有規定要扣「食材」，但此次是發生死亡個案的特殊事件，北市府應要臨機應變「想深一點、多做一點」。（記者張家睿攝）

衛福部次長王必勝表示，目前食物中毒案確實僅規定要扣「食餘」沒有規定要扣「食材」，但此次是發生死亡個案的特殊事件，北市府應要臨機應變「想深一點、多做一點」。（記者張家睿攝）

2024/04/12 10:40

〔記者邱芷柔／台北報導〕寶林案已確認是「邦克列酸」惹禍，但至今尚未找到產生毒素的唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型從何而來，關鍵食品或食材早已被吃下肚或丟棄，外界指向第一時間前往稽查的台北市政府沒有查扣食材，錯失追蹤機會，對此衛福部次長王必勝接受本報《官我什麼事》專訪時坦言，目前食物中毒案確實僅規定要扣「食餘」沒有規定要扣「食材」，但此次是發生死亡個案的特殊事件，應要臨機應變「想深一點、多做一點」。

王必勝說，疑似食物中毒案通常是扣留「食餘」，也就是通報個案吃剩的食物，事件發生後北市並未扣走「食材」，理由就是中央沒有規定，而此次事件是經過回溯才發現，已沒有「食餘」。

王必勝透露，為了追查釐清案件，他發現有網友分享在外送平台訂購了兩份粿條，吃了一份後也出現症狀，他看到後眼睛一亮，心想另一份粿條可能放在冰箱，還透過關係找到這名網友，但餐點已經被丟棄，另因百貨公司有處理廚餘系統，時間到就會收走，因此也未能從百貨公司撈到相關食餘。

王必勝說，當初北市衛生局若有扣走「食材」，可能就會有比較直接的證據，但根據疑似食物中毒案的指引，確實規定是要求收「食餘」並沒有要求收「食材」。指引考量的是實務執行面，例如大型餐廳有幾百種食材，當發生疑似食物中毒案件時難以全部扣走，因此才會要求扣食餘；然而此次為特殊事件，涉及人命，可以更靈活應變，想深一點，或者是多做一點。

王必勝也提到，縣市政府通報相關案件到食藥署、疾管署系統時，如何讓收有重症、急重症的醫療院所同步看到相關訊息，臨床端看到特殊案例時可以馬上連結，更早揪出食安問題，是未來要檢討精進的地方。

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