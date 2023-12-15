拜登出手協調 蘇利文週五見巴勒斯坦自治主席阿巴斯

美國國家安全顧問蘇利文15日將前往約旦河西岸，面見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。（法新社資料照）

2023/12/15 10:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不具名的美國高級官員透露，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）15日將前往約旦河西岸的雷馬拉（Ramallah），與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）討論加薩問題，確保不再重演哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動的突襲。

據路透報導，不具名官員說，蘇利文將與阿巴斯討論「持續進行改革和振興」巴勒斯坦自治政府；同時共商遏止約旦河西岸「極端主義猶太屯墾民」對巴勒斯坦人的暴力行徑。

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蘇利文14日表示，約旦河西岸和加薩走廊的治理，需交由重新規劃的巴勒斯坦自治政府統一領導。

美軍訓練的巴勒斯坦安全部隊表現出色

不具名官員透露，接受美軍訓練的巴勒斯坦安全部隊，近日在約旦河西岸的整體表現「出色得令人難以置信」，可望在以哈衝突結束後，組成嶄新部隊的「核心」。

這名官員說：「這是我們正與巴勒斯坦人、以色列人和其他區域夥伴討論的事項。這很大程度上仍是一項正在推進的計畫。」他也補充這是各方達成共識的結果。

此外，不具名官員強調，拜登仍堅持「兩國解決方案」，前提是哈瑪斯不再控制加薩走廊，「巴勒斯坦自治政府將尋求在該地發揮影響力，這是重點討論事項之一」。

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