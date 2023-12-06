約旦河西岸暴力頻傳 美撤銷以色列涉案人簽證

美國國務院發言人米勒5日表示，該國將拒絕核發簽證予涉入暴力事件的以色列公民。（美聯社資料照）

2023/12/06 11:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院表示，近日已多次呼籲以色列採取積極措施，制止約旦河西岸（West Bank）猶太定居者對巴勒斯坦居民發動攻擊；並將自5日開始，拒絕核發簽證予涉入暴力事件的以色列公民。

據《路透》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，國務院新的簽證限制政策，將針對涉及「破壞約旦河西岸和平、安全或穩定」的個人，包括發動「暴力行為或不當限制平民取得必要服務和基本必需品」等行動。

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美國總統拜登（Joe Biden）和其他美國高級官員一再警告，以色列必須採取行動，制止猶太定居者對約旦河西岸巴勒斯坦人的暴力行為。近月以來，隨著猶太人定居點不斷擴大、10月7日哈瑪斯襲擊以色列，襲擊事件大幅增加。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯上週訪問以色列期間，曾向以國官員明確表示，「他們需要採取更多措施，制止針對巴勒斯坦人的極端暴力行為，並追究肇事者責任」。

米勒同時補充，巴勒斯坦領導人同樣必須採取行動，遏制巴勒斯坦人在約旦河西岸攻擊以色列人。

米勒強調，第一批限制入境人員名單將立即於5日公布，且未來擬持續新增。他說：「限制行動預計會影響數十人，甚至連帶影響其親屬。」他補充，任何持有美國簽證的以色列人若成為目標，都將收到簽證撤銷通知。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）5日隨即譴責了在約旦河西岸發起攻擊的猶太定居者，並稱以色列是法治國家，除警察和軍人外，無人有權行使武力。

儘管以色列已追究暴力事件的肇事者，卻僅實施行政拘留，美國官員呼籲以國政府直接將其起訴。葛朗特強調，華盛頓的限制措施「並不影響以色列政府採取行動的必要性，我們將繼續向他們證明這一點」。

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