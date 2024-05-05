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倫敦市長沙迪克汗贏得破紀錄第3任期 保守黨慘敗

2024/05/05 01:36

〔中央社〕英國反對黨工黨籍的倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）今天贏得創紀錄的第3個任期，這有助鞏固工黨在今年稍晚全國大選對抗執政保守黨的領先優勢。

法新社報導，現年53歲的沙迪克汗輕鬆地擊敗保守黨挑戰者霍爾（Susan Hall），也澆熄了保守黨自2016年以來首度從工黨手中奪回英國首都的希望。

身為史上首位西方國家首都的穆斯林市長，沙迪克汗首次參選時，人們就普遍預計他會獲勝，因為工黨在全國各地聲勢上升，而保守黨在民調中表現不佳。

對於首相蘇納克（Rishi Sunak）領導的保守黨而言，最新的選舉結果無疑是雪上加霜，執政黨才剛在2日的國會議員補選中大敗。

工黨取得巨大進展之際，保守黨也在曼徹斯特（Manchester）、利物浦（Liverpool）、約克郡（Yorkshire）等地的關鍵市長選舉中失利。

在西密德蘭（West Midlands），保守黨現任市長史屈特（Andy Street）也正爭取第3個任期。據報導，目前正重新計票，因為他與競爭對手的票數相當接近。

如果計票結果再度不利保守黨，蘇納克可能只剩下一個顯著的成功：該黨籍市長在英格蘭東北部蒂斯河谷（Tees Valley）贏得第3個任期。1130505

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