美德促俄烏和談？ 華府否認 強調北約「力挺基輔」

美國國務卿布林肯27日將啟程前往布魯塞爾，參加「北約－烏克蘭理事會」外長會議。（美聯社資料照）

2023/11/28 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院官員27日表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）本週將前往比利時布魯塞爾，重申北大西洋公約組織（NATO，北約）對基輔的支持；他並否認加薩戰爭削弱了美國的援烏力道。

據《路透》報導，以色列和巴基斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）持續酣戰，引發中東情勢緊張。各界紛紛關注華府能否維持自2022年2月俄軍大舉侵烏以來，向基輔提供的軍事和外交援助。

請繼續往下閱讀...

美國國務院歐洲及歐亞事務助理國務卿歐布萊恩（James O'Brien）27日表示，布林肯將啟程前往布魯塞爾，參加「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）外長會議，「這是（烏克蘭）在聯盟中找到一席之地的必經過程，我們一直強調，這就是烏克蘭的未來。」

歐布萊恩表示，拜登政府有信心繼續對烏克蘭提供軍援，並將取得兩黨支持。美國國會正考慮是否同時向烏克蘭、以色列及台灣提供更多資金。

德國第一大報「畫報」（Bild）近日披露美國、德國正試圖推動俄烏雙方重回談判桌，對此歐布萊恩回應，華府並沒有這樣的政策，「我們不斷強調這（和談）將交由烏克蘭方面決定。」

北約27日舉行的記者會上，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，希望成員國外交部長「重申北約對烏克蘭的長期支持」。各國外長將參與28至29日會議，但部分成員國對土耳其、匈牙利持續阻撓瑞典加入北約感到沮喪。

消息人士上週透露土耳其已通知北約，該國議會將不會在外長會議開始前，批准瑞典加入北約。歐布萊恩坦言：「我們對盟友土耳其的看法是，已沒有繼續拖延的理由。」

史托騰柏格也強調「時機已到」，希望土耳其和匈牙利盡快完成批准工作，「瑞典的加入將使北約更強大，讓我們所有人都更加安全。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法