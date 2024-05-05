華為電動車問界M7頻頻出事 「遙遙領先」成為笑話

中國賽力斯和華為聯手打造電動車品牌「問界」，4月26日發生問界M7 Plus追撞起火3人死亡的事故。（擷取自微博）

2024/05/05 00:56

〔編譯盧永山／綜合報導〕由中國車商賽力斯和華為聯手打造的電動車品牌「問界」近來頻頻出事，讓華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東吹噓的「遙遙領先」成為笑話。社群平台X帳號「悉尼閑人」5月3日分享影片，有民眾新買的華為問界M7電動車 黑夜中行駛高速公路，車內外所有燈光突然熄滅，一片漆黑。有網友留言說，這應該是一輩子都忘不了的駕駛經驗。

4月26日，在山西省運城市的夏縣高速公路上，1輛問界M7 Plus追撞內側車道灑水車後起火，車內3人當場死亡，網名「三個沐沐」的死者家屬隨後在抖音上發影片維權。當天有另1名問界M7女車主也發布名為「問界新M7差點要了我一家人的命」的維權影片，控訴車子在啟動智慧駕駛時撞車，AEB（主動煞停系統） 卻未啟動，差點要了她全家人的命。

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根據「悉尼閑人」分享的影片 ，有民眾開華為問界M7四輪傳動智駕版電動車，在黑夜中行駛高速公路時，車內外所有燈光突然熄滅，可見範圍一片漆黑，事件發生的經過也都被行車紀錄器錄了下來。車主說，他3個月前買下這輛車，就遭遇到這種可怕的意外，幸好燈滅時沒有發生車禍意外。

華為方面聲稱現在正在收集事故發生時的數據，以釐清具體的發生原因。

不少網友留言說，「太嚇人了吧！這是一輩子都忘不了的駕駛經歷。」也有網友反諷，「車主甚麼時候向華為道歉都不奇怪」。

華為新款問界M7是在去年9月12日推出，當時余承東在90分鐘的發表會上至少提及了5次「遙遙領先」，20幾次「領先」。但自問界M7推出以來，車主抱怨連連，包括空調、電機、車門、座椅等大小問題不斷，甚至引發車主向相關單位投訴。去年11月29日《搜狐網》就曾發表「問界M7問題頻出，是智能還是智障」一文，質疑問界M7的品質堪憂。

有中媒整理出余承東過去的言論，發現他曾狂言，「我知道很多車，它們幾乎天天在燒，它們燒了以後，基本上他們自己處理掉了！」 、「我們的車零起火」等，如今看來每一句都成迴力鏢打回自己臉上。

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