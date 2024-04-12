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士林溪山里百人上吐下瀉 北水處：居民日常用水是自設水源

台北市立聯合醫院陽明院區醫護進駐溪山里診療站。（台北市衛生局提供）

台北市立聯合醫院陽明院區醫護進駐溪山里診療站。（台北市衛生局提供）

2024/04/12 10:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林區溪山里因飲用水出問題，百位民眾連日出現上吐下瀉，台北自來水事業處今上午表示，溪山里居民日常用水並非北水處供應的自來水，而是自行成立供水組織所自設水源系統，平常自行管理，供水是取自未經加藥消毒處理的山泉水，易有大腸桿菌群過高的情況，更與大台北地區市民使用的自來水不同，市民朋友可安心使用自來水。

衛生局指出，昨天下午接獲反映溪山里近山區多位住民出現腹瀉及嘔吐等症狀，派員前往調查可能原因，截至昨晚6點左右還有20人出現嘔吐、發燒、腹瀉等症狀，部分民眾已自行就醫，診斷為急性腸胃炎，已全數返家休息，尚無重症病患。

北市府在溪山里設立診療站，由聯合醫院陽明院區的醫護團隊進駐，衛生局同步在陽明院區開設急性腸胃炎特別門診，至於用水需求，自來水處已設置4個緊急取水點，提供民眾安全水源。

北水處表示，溪山里水質事件，全力與市府各單位積極處理，昨已立即設置4處緊急取水點，提供自來水供里民使用，並提供維生取水袋供區公所統一調度予有需求的里民。

北水處說明，提供質優量足的台北好水，目前已建置獲國際ISO27001資安認證的水質線上監測系統，共設有95座水質監測站於水源、淨水場、加壓站等，24小時連續嚴密監測水質，為水質全流程把關。

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