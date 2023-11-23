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北韓撕軍事協議稱是南韓所致 南韓國防部：作賊喊抓賊

北韓23日凌晨撕毀「九一九軍事協議」，稱在南韓挑釁下，協議早就淪為空文，對此，南韓方面回嗆北韓是作賊喊抓賊，圖為北韓軍事偵察衛星。（美聯社）

北韓23日凌晨撕毀「九一九軍事協議」，稱在南韓挑釁下，協議早就淪為空文，對此，南韓方面回嗆北韓是作賊喊抓賊，圖為北韓軍事偵察衛星。（美聯社）

2023/11/23 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕北韓23日凌晨發布聲明嗆聲南韓，單方面撕毀「九一九軍事協議」，稱該協議在南韓故意挑釁行為下早已淪為「一紙空文」。對此，南韓國防部發言人全河奎稍早在例行記者會上反斥北韓是「作賊喊抓賊」，強調南韓今後會更密切關注北韓舉措，適時採取行動保護南韓人民。

根據《韓聯社》報導，隨北韓21日發射軍事偵察衛星，南韓22日決議中止與北韓2018年簽訂的「九一九軍事協議」部分內容效力，隨後宣布恢復對軍事分界線一帶的監視、偵察活動。北韓23日凌晨隨即撕毀「九一九軍事協議」，宣布不再接受該協議約束。

《韓聯社》指出，北韓指稱「九一九軍事協議」約束早就在南韓的故意挑釁行為下蕩然無存，隨後南韓國防部當日又回嗆北韓是「作賊喊抓賊」，並稱如軍事分界線區域發生衝突，南韓已做好萬全準備反制。

南北韓雙方互嗆行為不斷，有觀點認為軍事分界線區域發生衝突機率提高，南韓方面強調已做好萬全準備，如果北韓發起挑釁，南韓軍方也會基於韓美聯防態勢立即採取措施反制，針對北韓行為，南韓統一部重申，「九一九軍事協議」絕非北韓可以單方面宣布廢止的協議。

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