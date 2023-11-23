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北韓撕毀「軍事協議」 南韓國防部長嗆：若挑釁就反制到底

南韓國防部長申源湜（見圖）今怒嗆，若北韓藉中止「軍事協議」發起挑釁舉動，我軍將即刻且強而有力反制到底。（歐新社）

南韓國防部長申源湜（見圖）今怒嗆，若北韓藉中止「軍事協議」發起挑釁舉動，我軍將即刻且強而有力反制到底。（歐新社）

2023/11/23 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕北韓21日晚間發射1枚軍事偵察衛星，南韓政府22日決議中止2018年與北韓簽訂「九一九軍事協議」中部分條款效力，並恢復軍事分界線一帶偵查行動保衛國家，北韓今發布聲明，稱南韓蓄意挑釁，故北韓將不再受「九一九軍事協議」的約束；對此，南韓國防部長申源湜今怒嗆，若北韓藉中止「軍事協議」發起挑釁舉動，我軍將即刻且強而有力反制到底。

根據《韓聯社》報導，申源湜今出席國會國防委員會全會表示，北韓21日發射軍事偵察衛星明顯違反聯合國安理會相關決議，更是對朝鮮半島至國際社會的嚴重挑釁，「再次表明北韓無意遵守『九一九軍事協議』」。

申源湜說，在南韓軍隊對北韓偵察活動受限情況下，北韓卻利用軍事偵察衛星加強對南韓的監視和監察能力，故政府決定中止「軍事協議」部分條款效力是確保我國公民生命和安全的必要性措施，他強調，「我軍恢復（對北韓的）空中監偵活動，以進一步保護大韓民國。」

報導提到，國防部同日向國防委員會針對北韓發射衛星與韓國軍應對措施匯報。國防部指出，「韓美正緊密合作，進一步分析北韓衛星進入軌道後是否正常運作。」至於北韓發射衛星的意圖，國防部稱，在北韓即將舉行勞動黨第8屆中央委員會第9次全體會議之際，打算將戰略武器研發、加強偵察能力作為國防領域成就加以宣揚，進而消除內部積怨，促進內部團結。

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