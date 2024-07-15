威尼斯試行徵收「入城費」 29天進帳逾7600萬

義大利威尼斯（Venice）從今年4月25日起，針對特定旅遊尖峰日、且是進行一日的遊旅客收取「入城費」，此項試行計畫實施到昨（14）日為止。（法新社）

2024/07/15 22:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利威尼斯（Venice）從今年4月25日起，針對特定旅遊尖峰日、且是進行一日遊的旅客收取「入城費」，此項試行計畫實施到昨（14）日為止，總計進帳了約220萬歐元（約新台幣7640萬元）。外媒指出，當局有意往後繼續施行這項政策，然而反對派人士卻稱此舉是「徹底失敗」。

綜合外媒報導，威尼斯當地政府自今年4月25至7月14日，實施總計29天，在週末假日向對一日遊旅客，每人收取5歐元（約新台幣173元）的入城費試行計畫。威尼斯觀光部門官員文圖里尼（Simone Venturini）表示，這項政策將繼續施行，收取的入城費用也將提高；至於市府發言人則表示，當局正在考慮自明年起，將入城費增加至10歐元（約新台幣347元）。

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報導指出，其實這項試行計畫討論已久，因全球爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，才導致此計畫延後試行。另外，這項試行計畫還獲得了聯合國教科文組織（UNESCO）成員國肯定，因為他們先前已決定不再將威尼斯列入「瀕危世界遺產名錄」（List of World Heritage in Danger）之中。

然而，仍有不少民眾和政治人物反對收取入城費計畫，稱此計畫並未如預期般阻止旅客，避開觀光客造訪的高峰期，改在其他日子前往威尼斯。反對派市議員馬蒂尼（Giovanni Andrea Martini）指出，根據數據資料顯示，在試行計畫進行到第11天後，威尼斯每天平均接待7萬5000名旅客入城，比去年的3個指標性假期還要多出1萬人，「數據顯示，收入城費是失敗的舉措。」

另據《美聯社》根據威尼斯提供的數據來計算，發現有近45萬遊客支付這筆費用，為這座城市帶來220萬歐元收入。當地官員指出，這筆款項將用於基礎服務，包括清除垃圾、維護環境等，且在滿是運河的威尼斯，這方面的開銷會更高。

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