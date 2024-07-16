川普2024副總統搭檔揭曉 俄亥俄州參議員范斯出線

美國前總統、共和黨總統候選人川普，透過社交平台「Truth Social」公布副總統人選為俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）。（美聯社）

2024/07/16 04:04

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統、共和黨總統候選人川普，透過社交平台「Truth Social」公布副總統人選為俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance），兩人將搭檔角逐2024年大選。

川普在美東時間週一於「Truth Social」上宣布副手人選的消息，他提到「經過長時間的考慮和思考，並考慮到其他許多人的非凡才能，我決定最適合擔任美國副總統一職的人是俄亥俄州參議員J.D.范斯。」

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川普說，范斯曾在海軍陸戰隊光榮地為我們的國家服務，兩年內以最優等成績畢業於俄亥俄州立大學，是耶魯大學法學院的畢業生，在那裡他是耶魯大學法律期刊的編輯，耶魯大學法律退伍軍人協會的主席。

他認為「范斯的《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）成為暢銷書和電影，因為它讚揚了我們國家辛勤工作的男女。而范斯在科技和金融領域有著非常成功的商業生涯，現在，競選期間，他將強烈關注他為之奮鬥的人民，賓州、密西根州、威斯康辛州、俄亥俄州、明尼蘇達州以及更遠的地方的美國工人和農民……。」

共和黨全國代表大會（RNC）週一在威斯康辛州的最大城市密爾瓦基（Milwaukee）開幕，為期4天。川普將在RNC大會期間被正式提名為共和黨總統候選人。

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