狂嗆南韓！北韓宣布廢止「九一九軍事協議」 全面恢復軍事措施

北韓21日晚間發射軍事偵察衛星，並揚言短期內還會發射更多衛星。（法新社）

2023/11/23 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕北韓21日晚間發射一枚軍事偵察衛星，揚言短期內還會發射更多衛星，引發美國、日本和南韓譴責，將採取措施強力回應。南韓22日決議中止與北韓2018年簽訂的「九一九軍事協議」部分內容效力，隨後宣布恢復對軍事分界線一帶的監視、偵察活動。對此北韓反應激烈，今（23日）宣布不再受「九一九軍事協議」約束，所有軍事措施將立即恢復。

北韓原本預告將在21日至12月1日間發射衛星，卻提前在21日晚間發射，越過日本沖繩地區朝太平洋飛去，北韓官媒中央通信社（KCNA）21日公布消息，一枚載有衛星的火箭從平安北道發射升空，沿著指定路徑飛行，並「準確地將偵察衛星萬里鏡一號送入軌道」，北韓最高領袖金正恩在現場觀看火箭發射。金正恩並指控，美國部署航空母艦與核潛艦威脅區域安全，為了自衛，北韓需要發射更多間諜衛星。

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北韓此舉引發美國、日本和南韓譴責違反聯合國安理會決議，將採取措施強力回應。南韓22日決議中止兩韓「九一九軍事協議」部分內容，以示抗議；美日韓也預定本週末舉行海上聯合演習。

北韓《朝中社》報導，稱北韓發射偵察衛星是採取自衛權的措施，也是合法正當行使主權的舉措，密切監視和充分準備敵方在朝鮮半島周邊日益頻繁的各種軍事行動。然而南韓一群政治和軍事暴徒卻進行極端對抗狂潮，指北韓合法權利違反了聯合國決議。

《朝中社》稱，南韓蓄意挑釁，讓「九一九軍事協議」成為空殼，宣布三點聲明，包括一、從此刻起，北韓將不再受「九一九軍事協議」的約束；二、根據朝韓軍事協議暫停的所有軍事措施將立即恢復，撤回為防止陸海空軍事緊張和衝突而採取的​​軍事措施，並在軍事分界線地區前線部署更強大的力量和新的軍事裝備；三、如果南北之間發生無法挽回的衝突，南韓將承擔全部責任。

《朝中社》還嗆道，世界上最尖銳的軍事對峙仍在繼續，軍事分界線地區最危險的局勢，稍有不慎就可能導致武裝衝突升級為全面戰爭，這是一群人犯下不可挽回的錯誤。「大韓民國的政治和軍事暴徒的問題，今天無法解決，已經失控了。」

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