川普遇襲若發生在台灣會怎樣？ 呂秋遠超酸分析被上萬人讚爆！

川普台灣時間14日清晨在賓州巴特勒一場造勢活動上遭遇槍擊受傷。（路透）

2024/07/15 21:21

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普台灣時間14日清晨在賓州巴特勒一場造勢活動上遭遇槍擊未遂，引發國際高度關注，不少分析人士都認為此次事件將讓川普在今年大選穩操勝券。針對將於11月登場的美國總統大選，律師呂秋遠今天（15日）列出「9種需要知道的基本狀況」，最後還狠酸這件事如果在台灣發生，在野陣營可能的反應。

呂秋遠15日凌晨在臉書發文表示，「川普在昨天演講的時候，遭到槍手攻擊。對於許多台灣人來說，不一定能區別拜登與川普的差別，大概也不會知道民主黨與共和黨不一樣的地方。不過，基於11月5日就要進行美國總統大選，我們還是有些基本的狀況需要知道。」

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1. 美國政府是總統制，現任美國總統是拜登，屬於民主黨。川普是上一任共和黨總統，但是輸給拜登，他這次捲土重來。

2. 川普目前官司纏身，只是暫停審理而已。之前因為敗選的時候，被認為教唆暴民攻佔國會，甚至被臉書等禁止帳號。

3. 川普的政策比較接近傳統共和黨，他主張對有錢人、公司降稅；拜登主張對富人、大公司增稅。川普傾向孤立主義，不想當世界救主，要盟邦付出代價保護自己，他也主張高關稅保護美國產業；拜登主張與盟邦一起合作，以傳統方式處理外交事務。川普反對非法移民；拜登的移民政策比較溫和。

4. 不論誰當選，他們對於中國的好感度都不高。川普是因為反對共產黨，拜登則是因為支持台灣的民主政體，只是他們都以美國的利益為優先，而不是台灣。

5. 川普第一次當選的時候，曾經與蔡英文總統通了10分鐘的電話，創下1978年以後的紀錄。事後他說，「臺灣總統今天打電話給我，祝賀我贏得總統選舉。謝謝！」

6. 目前川普再度代表共和黨競選，而且在被襲擊之前，拜登的身體與精神狀況就被質疑，第一次辯論會以後，因為拜登表現太差，他的民調就已經領先，而且很多民主黨人呼籲拜登退選。

7. 拜登目前81歲，川普則是78歲，很多人都覺得即使拜登當選，也不一定能做完這一屆。

8. 拜登長期都在華盛頓政壇打滾，如果連任，台灣政策變化不會太大。但是川普當選，因為他長期以來都是華盛頓的局外人，台灣應該又會開始坐雲霄飛車。川普如果對台灣好，那是因為美國自己的利益；如果對台灣冷淡，那也是因為美國與中國的關係變化。但是台灣持續民主，而且不要傾中，原則上就是符合美國利益。

9. 這次的攻擊，只是讓川普的當選更加確定，相較於拜登經常失言，以及健康狀況不明，美國選民更喜歡看起來很勇敢強大的川普。到11月5日前，除非有大的變化，否則川普當選應該是確定的，但美國政治會越來越兩極化。

此次川普遇襲，民主黨上下多表達慰問與譴責暴力，呂秋遠最後忍不住酸了一下我國政治現況：「這次事件如果發生在台灣，在野黨應該會認為是造假，臉上的傷痕是自己畫的；名嘴會說，巴特勒醫院有個護士可以作證，這一切都是假的，這個刺客應該是被滅口，掩蓋許多的陰謀，刺客的爸媽要出來下跪，他們家會有SNG車日夜守候。最後川普當選，他們會說，川普偷了這個國家，我們不要承認他當選總統。」

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