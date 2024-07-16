防佔位！星巴克公告「座位保留15分鐘」 網質疑：對奧客沒用

星巴克迎來新規定，部分門市將限制，「佔位時間最多15分鐘」。（資料照）

2024/07/16 18:49

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期天氣悶熱，不少民眾會到咖啡廳吹冷氣避暑。一名網友在社群平台分享照片，今（16日）星巴克公告指出，限制顧客替同行友人佔位「座位保留以15分鐘為限」，並且客滿時員工將會主動協助顧客併桌，對此，星巴克總公司也證實這項新規定。不少網友卻懷疑，「這公告奧客是看不到的」、「部分奧客肯定會主張我就是佔位了」。

一名網友在社群平台在Threads分享，只見畫面中，星巴克公告寫著「親愛的顧客您好，因門市座位有限，我們希望提供每位入店顧客良好的體驗。如您有等候同行朋友的需求，座位保留時間以15分鐘為限。當門市座位客滿時，夥伴將主動協助併桌服務，感謝您的配合」，讓原PO直呼，「星巴克終於要正視佔位的問題了喔」。

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綜合媒體報導，星巴克總公司已證實是新規定，但並不是每間門市都有貼出公告，實際情況將以各門市為主。

貼文曝光，引起許多網友討論。「更多的是沒消費，又帶外食進去的人」、「併桌或提醒座位保留時限時，不免又是一場腥風血雨」、「最好要有低消，好幾次看見大媽沒消費就坐裡面吹冷氣」、「比較擔心店員忙到沒時間一桌一桌問」、「這看起來是單家門市的公告，我常來的這家就沒有這公告，但很希望星巴克的總公司直接全省一致，弄個低消也好」。

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