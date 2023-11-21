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北韓3度發射軍事偵察衛星 南韓可能中止軍事協議回應

北韓5月31日發射新型「千里馬一號」載運火箭，嘗試部署軍事偵察衛星，以失敗告終。（路透檔案照）

北韓5月31日發射新型「千里馬一號」載運火箭，嘗試部署軍事偵察衛星，以失敗告終。（路透檔案照）

2023/11/21 23:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓軍方21日表示，北韓朝南方發射了平壤宣稱的「軍事偵察衛星」，這是北韓今年以來第3次發射偵察衛星。同日稍早，南韓總統府官員才針對北韓預告將發射軍事偵察衛星表示，政府可能中止兩韓《九一九軍事協議》的效力。

《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部表示，21日晚間10時43分（台灣時間同日晚間9時43分）偵測到北韓從東倉里發射了據信搭載軍事偵察衛星的火箭，並越過白翎島以西海域上方。但是南韓軍方尚無進一步細節，包括火箭是否成功分離、衛星是否進入軌道。

日本也證實北韓的發射活動，首相辦公室透過社群媒體發文，全國瞬時警報系統（J-Alert）於台灣時間晚間9時46分對沖繩地區發布警告，呼籲當地居民避難，但不久後解除警報，指發射物已經「通過進入太平洋」。

這是北韓今年以來第3次發射軍事偵察衛星，且時間早於北韓向日本預告的22日0時至30日24時這段期間。北韓前2次在5月、8月發射軍事偵察衛星都以失敗告終。

21日稍早，南韓總統府一名隨同總統尹錫悅訪問英國的高層官員，就北韓預告將發射軍事偵察衛星表示，政府可能中止兩韓《九一九軍事協議》的效力回應，並批評北韓長期以來一直片面違反該協議。

兩韓於2018年簽署《九一九軍事協議》，但南韓政府認為，在北韓發射偵察衛星加強對南韓監視下，僅南韓遵守該協議中有關限制對北韓偵察能力，並不適當。

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