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5架飛機險在甘迺迪機場相撞！機師當機立斷免於慘劇

美國紐約甘迺迪國際機場上週險發生5架飛機在跑道上相撞的事件。甘迺迪國際機場示意圖。（法新社檔案照）

美國紐約甘迺迪國際機場上週險發生5架飛機在跑道上相撞的事件。甘迺迪國際機場示意圖。（法新社檔案照）

2024/04/24 07:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕千鈞一髮！美國紐約甘迺迪國際機場上週險發生5架飛機在跑道上相撞的事件，幸運的是，一名機師機警反應，當機立斷中止起飛，避免這場災難發生，美國聯邦航空局正在調查這起事件。

美國廣播公司第7台（ABC 7）報導，4月17日，一架飛往蘇黎世的瑞士航空航班獲准起飛，並開始在跑道上加速時，機師注意到管制中心也批准了另外4架飛機正要垂直穿越同一條跑道，導致它們可能進入「相撞航線」，此時機師見其他飛機正在滑行，趕緊中止起飛，並告知塔台：「瑞士航空班機拒絕起飛，跑道出現其他飛機。」

瑞士航​​空公司事後讚揚所屬機師團隊，聲明表示，「由於我們機組人員的高度感知和快速反應，潛在的危險局勢很快就解決。」

對此美國航空專家約翰‧南斯（John Nance）質疑，「讓4架飛機穿過正在運行的跑道，而管制員不與其他管制員溝通交談，這表明存在特殊的壓力，這是問題之一，這種情況在全國各地發生太多了嗎？」

就在這起事件發生前一天，也發生了一次近乎災難性的事件，當時當兩架滿載的飛機相距不到90公尺就相撞，塔台發現狀況及時喊停，才沒有釀成撞機事故。

瑞士航空機師發現跑道上有其他飛機，立即中止起飛。示意圖。（路透檔案照）

瑞士航空機師發現跑道上有其他飛機，立即中止起飛。示意圖。（路透檔案照）

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