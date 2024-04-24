伊朗格鬥男踢舉牌女郎 打輸還攻擊對手遭圍毆又被終身禁賽

伊朗有名綜合格鬥選手海巴地（裸上身著紅褲者）日前到俄羅斯參加格鬥錦標賽，但他卻無故踢了場上的舉牌女郎，在輸掉比賽後還攻擊對手，賽後他雖發文向舉牌女郎致歉，但仍遭大會終身禁賽處分。（圖擷自網路）

2024/04/24 10:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗有名綜合格鬥（MMA）選手海巴地（Ali Heibati）日前到俄羅斯參加「硬實力格鬥錦標賽」（Hardcore MMA tournament），但他卻無故踢了場上的舉牌女郎，在輸掉比賽後還攻擊對手，賽後他雖發文向舉牌女郎致歉，但仍遭大會終身禁賽處分。

綜合外媒報導，海巴地19日參加在俄羅斯舉辦的格鬥錦標賽，據稱這也是他的首場MMA格鬥賽。但賽前舉牌女郎瑪麗亞（Maria）登台舉牌期間，卻無故遭到海巴地踢了一腳，女郎受驚的同時也回頭瞪了海巴地一下，裁判也隨即上前制止海巴地的行為。

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後續在比賽中海巴地輸給對手奧西皮揚（Arkady Osipyan），不料海巴地在落敗後又持續嘗試攻擊對手，甚至一度和一名轉播評論員發生衝突，甚至從口角戰演變成肢體戰。相關行徑引發觀眾不滿，還有一些人在他下台時湧上進行圍毆。

事後海巴地雖發文向舉牌女郎瑪麗亞道歉，並辯稱當時戰鬥情緒高漲、太過激動，並稱他是個已婚男人，對女性保有尊重。不過這番道歉並未見效，主辦單位仍對他進行終身禁賽。

伊朗有名綜合格鬥選手海巴地（著紅褲者）日前到俄羅斯參加格鬥錦標賽，但他卻無故踢了場上的舉牌女郎，在輸掉比賽後還攻擊對手，賽後他雖發文向舉牌女郎致歉，但仍遭大會終身禁賽處分。（圖擷自IG）

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