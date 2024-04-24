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3.1兆安全援助靜待參院通過 傳美政府已在準備325億武器援烏

美國官員透露，美國政府目前已經在準備向烏克蘭提供最新一波的軍事援助，價值達10億美元。（美聯社）

美國官員透露，美國政府目前已經在準備向烏克蘭提供最新一波的軍事援助，價值達10億美元。（美聯社）

2024/04/24 07:38

黃其豪／核稿編輯

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美參院通過 3.1兆「援台烏以」法案！拜登將簽署成法

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院20日通過953億美元（約約新台幣3.1兆）的對外撥款法案，分別向烏克蘭、以色列及台灣在內的印太國家提供安全援助，23日交付參議院表決，目前參院兩黨正在協調，預計最終將會通過法案。而有美國官員透露，美國政府目前已經在準備向烏克蘭提供最新一波的軍事援助，價值達10億美元（約新台幣325億），將會是第一個來自對外撥款法案的援助計畫。

綜合媒體報導，兩名美國官員向《路透》揭露援助計畫內容，包括各式車輛、「刺針」防空飛彈、「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統、155公厘口徑砲彈、「拖式」反戰車飛彈、「標槍」反戰車飛彈等彈藥。

對外撥款法案23日在參議院測試投票獲得民主、共和兩黨廣泛支持，以80票對19票壓倒性多數通過，遠超最終表決過關所需要的60票門檻，參院最快23日或24日舉行最終表決，法案通過後將上呈總統拜登簽署成法。

法案一但成法後，將緩解美國國防部先前對於拜登動用「總統撥款權」（PDA）援烏可能會損害美國軍事物資儲備的擔憂。該法案將賦予「總統撥款權」額外80億美元（約新台幣2601億）的資金，加上先前剩餘的39億美元（約新台幣1385億），代表未來拜登可以在無需經過國會批准的狀況下，從美國庫存中轉移價值約119億美元（約新台幣3869億）的武器，藉此應對緊急狀況。

目前美國聯邦參議院兩黨領導人已針對法案進行協商，以便在23日進行最終投票。被問到法案是否會在週二通過時，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示：「希望如此。」

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