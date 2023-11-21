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今年第3次！北韓通知日本 最快明發射間諜衛星

日本海上保安廳21日表示，北韓已計劃於11月22日至12月1日期間，向黃海、東海方向發射1間諜衛星。圖為南韓車站，民眾觀看北韓發射火箭新聞。（路透資料照）

日本海上保安廳21日表示，北韓已計劃於11月22日至12月1日期間，向黃海、東海方向發射1間諜衛星。圖為南韓車站，民眾觀看北韓發射火箭新聞。（路透資料照）

2023/11/21 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上保安廳21日表示，北韓已經通知日本，計劃11月22日至12月1日期間，向黃海、東海方向發射1枚運載間諜衛星的火箭。東京和首爾對此均表示，北韓已第3次嘗試將間諜衛星送入軌道，明顯違反了聯合國相關決議。

綜合媒體報導，日本海上保安廳21日宣布，北韓向黃海和東海方向發出了發射警告；南韓海洋水產部則表示，北韓向日本政府通報了衛星發射計劃，海水部隨即發布航行警告因應。

今年，北韓先是在5月31日發射衛星，最終墜入大海；後在8月24日再度發射，但因火箭推進器故障而失敗。南韓國防部表示，正密切關注北韓的發射計畫。

通知立即遭到日本首相岸田文雄嚴厲譴責，岸田稱日本的防禦系統，包括神盾驅逐艦和愛國者三型防空飛彈（PAC-3），皆完成應對任何「意外狀況」的準備。

岸田文雄說：「即使目的是發射衛星，使用彈道飛彈技術仍違反了聯合國安理會的多項決議。這已極大影響日本國家安全。」他補充，日本將與美國、南韓和其他國家合作，「強烈敦促」北韓停止發射間諜衛星。

北韓之所以向日本通報間諜衛星發射計劃，乃根據國際海事組織（IMO）的全球航行警告服務（WWNWS），由於兩韓同屬航行警告區域（NAVAREA）中的XI區，該區協調國則為日本。依相關規定，XI區成員國需向日本通報海上射擊演習、海上演習等軍演計劃，及船舶沉沒、觸礁等緊急情況。

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