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大逆轉！川普機密文件案遭法官駁回 理由出人意料

川普機密文件案峰迴路轉，法官裁定成關鍵變數。（路透）

川普機密文件案峰迴路轉，法官裁定成關鍵變數。（路透）

2024/07/16 00:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普卸任後因涉嫌不當處理機密文件，面臨特別檢察官史密斯（Jack Smith）提起的37項刑事指控。然而，佛羅里達州聯邦法官坎農（Aileen Cannon）於7月15日做出驚人裁決，以特別檢察官任命違憲為由，將全案駁回。

《福斯新聞》（Fox News）報導，本案起於川普在其私人莊園「海湖莊園」（Mar-a-Lago）存放大量政府文件，其中包含機密資訊。史密斯團隊指控川普蓄意持有國防機密、妨礙司法公正以及做出不實陳述等。川普則堅稱自己清白，對所有指控拒不認罪。

法官坎農在裁決書中指出，美國憲法賦予國會在任命官員方面的重要作用，特別檢察官作為「低級官員」，其任命權應屬於國會而非行政部門。她認為，史密斯雖由司法部長任命，但未經參議院確認，顯然違反了憲法中的任命條款，因此其職權存在瑕疵，其提出的起訴也屬無效。

這項裁決無疑是川普的一大勝利，也為這場政治風暴投下震撼彈。川普在得知消息後，興奮地向支持者表示：「這是一個非常、非常重大的事件」。目前正積極投入2024年總統大選的川普，可望擺脫此案的法律糾纏，全力衝刺選戰。

然而，這並不意味著川普從此高枕無憂。司法部可能就此裁決提出上訴，試圖翻轉結果。可以預見的是，這場關於機密文件、總統權力和司法獨立的攻防戰，將持續延燒，並成為影響美國政局的關鍵因素。

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