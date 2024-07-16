藍白聯手強渡關山通過「賴清德赴立院國情報告」 並依法回應提問

立法院今通過國民黨、民眾黨立院黨團所提「邀請總統進行國情報告」請公決案。（記者林哲遠攝）

2024/07/16 19:11

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今（16）日審議國民黨團、民眾黨團所提公決案，邀請總統賴清德至立院就職權相關之國家大政方針進行國情報告，民眾黨團也提出相應版本並加上總統應依法回應立委所提問題，最終2案在藍白聯手下，以59：50票通過。

國民黨團、民進黨團日前相繼提案建請院會決議，本院於新任行政院長施政方針報告前，邀請賴清德至立法院進行國情報告，兩案因協商已過一個月，無法達成共識，交由今日院會處理。由於新任行政院長已上任，藍白黨團也相繼提出修正動議，並在今日院會進行表決。

請繼續往下閱讀...

國民黨團今日提出修正動議指出，有鑑於美國、法國總統至國會進行國情咨文制度為民主國家之典範，我國「憲法增修條文」及「立法院職權行使法」訂有總統赴立法院國情報告相關規定，但自我國修憲以來未曾落實。總統依憲法為國家元首、三軍統帥，任命行政院院長等重大之人事權組成內閣團隊，實質主導國防外交事務及國家大政方針，基於責任政治原理，總統至立法院進行國情報告，俾使立法院及全國人民知悉總統治國理念及施政方向，對於捍衛民主憲政以及公眾溝通兼具正面意義。

修正動議指出續指，面對國內能源政策困境、淨零排放挑戰產業轉型、兩岸關係之發展、電價導致物價齊漲波及民生經濟、財政收支劃分之調整、健保財務穩定保障民眾就醫等，均攸關國計民生之國家安全事項，與總統職權相關，如今總統及國會新民意產生，政治生態變化，應新民意託付，此刻立法院亟需落實相關法制，建立優良之憲政慣例，爰建請院會作成決議：為確保總統對全民負責之憲政機制，本院依立法院職權行使法第十五條之二規定，邀請賴清德總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告。是否有當？請公決案。

民進黨團提出異議後，在場立委針對該案進行表決，出席者109位，以59票贊成、50票反對票。立法院長韓國瑜宣布，通過國民黨團修正動議，為確保總統對全民負責之憲政機制，依照立院職權行使法規定，邀請賴清德總統至立法院，就職權相關之國家大政方針進行國情報告。

緊接著，民眾黨團提出修正動議及再修正動議，除了邀請賴清德赴立院國情報告之外，總統要依法回應立委提問，其發言時間、人數順序及政黨比例等事項，由黨團協商決定。該案也同樣以59票贊成、50票反對票通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法