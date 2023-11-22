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反制北韓射間諜衛星 南韓中止《九一九軍事協議》部分效力

南韓總統尹錫悅（左）21日抵達英國進行國是訪問，英國國王查爾斯三世（右）晚間舉辦國宴款待。（路透）

南韓總統尹錫悅（左）21日抵達英國進行國是訪問，英國國王查爾斯三世（右）晚間舉辦國宴款待。（路透）

2023/11/22 15:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅在北韓宣布成功發射偵察衛星後，22日下令中止前朝與北韓2018年簽訂的《九一九軍事協議》，將解除制約前方地區對北韓監視和實彈射擊訓練的「陸海空緩衝區」

《朝鮮日報》報導，南韓政府22日上午8點舉行了由國務總理韓悳洙主持的臨時國務會議，表決通過了停止《九一九軍事協議》第1條第3項效力的議案。正在英國進行國是訪問的南韓總統尹錫悅在當地批准了國務會議表決的效力停止案。

文在寅政府2018年與北韓簽署《九一九軍事協議》，其中第1條第3項的內容是在軍事分界線（DML）南北20公里（西部地區）至40公里（東部地區）空域設置禁飛區。一段時間以來，南韓方面認為北韓並未遵守協議，協議內容對於南韓國防安全帶來單方面不利影響。有人批評說，在利用韓美飛機的監視、在偵察能力比北韓優越的情況下，該條款對韓國不利。

韓悳洙強調，停止部分《九一九軍事協議》的效力，是「為了南韓國家安全的必要措施，也是最低限度的防禦措施，是根據南韓法律採取的極為正當的措施」。「透過停止九一九軍事協議的部分效力，過去實行的軍事分界線一帶的對朝偵察監視活動將立即恢復，韓軍對朝威脅目標的識別能力和應對態勢將大大加強。」韓悳洙還表示：「我們再次敦促朝鮮盡快停止挑釁，走上南北共同繁榮的道路。」

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