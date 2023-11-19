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「甜甜」和「陽光」也bye了！英國唯2貓熊12月初送回中國

目前在英國唯一一對大貓熊「甜甜」和「陽光（見圖）」將結束在蘇格蘭愛丁堡12年生活，12月初返回中國。（路透檔案照）

目前在英國唯一一對大貓熊「甜甜」和「陽光（見圖）」將結束在蘇格蘭愛丁堡12年生活，12月初返回中國。（路透檔案照）

2023/11/19 06:08

首次上稿 01:27
更新時間 06:08

〔中央社〕英國天空新聞網（Sky News）17日報導，目前在英國唯一一對大貓熊「甜甜」和「陽光」將結束在當地12年的生活，12月初返回中國。

報導指出，根據蘇格蘭皇家動物學會（Royal Zoological Society of Scotland）與中國野生動物保護協會（China Wildlife and Conservation Association）簽訂為期10年的協議，「甜甜（Tian Tian）」和「陽光（Yang Guang）」於2011年12月抵達蘇格蘭愛丁堡，開始在當地生活。

協議因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延長了2年。兩隻大貓熊經過多年努力，仍未能繁衍出後代。

報導指出，有關方面已準備安排「甜甜」和「陽光」今年12月初返回中國，牠們的館舍將於今年11月30日關閉。

蘇格蘭皇家動物學會總裁菲爾德（David Field）指出：「當有超過100萬個物種面臨有滅絕的危險及大自然世界陷入危機，『甜甜』和『陽光』激勵數百萬人關心大自然，產生了令人難以置信的影響。」

過去一年，中國租借給世界各國的貓熊陸續因租約到期等原因，返回中國。最近大貓熊美香與添添，以及牠們在美國華盛頓出生的3歲幼崽小奇跡從美國返回中國，令不少美國民眾依依不捨。

分布於美國多個動物園的大貓熊若按現行協議，明年將全數返回中國，屆時美國可能出現50年來首次沒有大貓熊的情形，令人猜測美中的貓熊外交是否完結。

不過，中國國家主席習近平在剛結束的美國之行中指出，大貓熊是中美人民的友誼使者，中方願繼續與美國展開大熊貓保護合作。

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