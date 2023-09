最猛凶獸！「美國惡霸犬」又咬死人 英國首相：年底前全面禁養

2023/09/16 19:58

〔即時新聞/綜合報導〕英國近年來發生多起「美國大型惡霸犬」(American XL bully dog)襲擊事件,然而,近一週英國又發生兩起惡霸犬攻擊人,導致一死三傷。對此,英國首相蘇納克(Rishi Sunak)週五宣布將禁止飼養美國大型惡霸犬,預計將在年底前完成。

綜合外媒報導,不到一週前,英國伯明罕市(Birmingham)一名11歲女童,在商場外遭美國大型惡霸犬咬傷手臂和肩膀,連同上前幫忙的兩位男子也遭受攻擊,皆需住院治療。週四,一名52歲男子也被兩隻美國大型惡霸犬攻擊,導致身上多處受傷,最後送醫不治。

報導指出,主張禁售、禁養大型惡霸犬的倡議團體「惡霸犬觀察」(Bully Watch)表示,去年英國發生的犬隻攻擊致死事件中,有超過半數與美國大型惡霸犬有關,並說明,美國大型惡霸犬是由美國比特鬥牛犬和美國斯塔福梗犬交配而來,自2014年至2015年左右首次出現在英國,其數量近年來急劇增加。

蘇納克在社群平台「X」發布的影片中指出,美國惡霸犬已成為「英國社會的威脅」,並表示這不僅僅是少數訓練不當狗隻的問題,而是一種行為模式,需要採取行動。

蘇納克表示,美國惡霸犬未被列為一種獨立的犬種,目前已經要求警方和專家們制定出該犬種的明確定義,作為禁養計劃的第一步,然後才能根據「危險犬法案」(Dangerous Dogs Act)禁養該犬種,預計將在今年年底實施。

對此,「皇家愛護動物協會」(RSPCA)和一些英國動物福利機構認為,禁止特定品種的犬隻飼養並非解決之道,並呼籲政府專注於強化犬隻管理法規,及提倡負責的飼主行為,以確保犬隻的安全和公共安全。

目前,英國已禁養4種犬種,包括比特鬥牛犬、日本土佐犬、阿根廷杜告犬,以及巴西菲勒獒犬。

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.



I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ