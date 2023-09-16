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最猛凶獸！「美國惡霸犬」又咬死人 英國首相：年底前全面禁養

英國近年來發生多起遭「美國大型惡霸犬」（American XL bully dog）襲擊事件。（路透）

英國近年來發生多起遭「美國大型惡霸犬」（American XL bully dog）襲擊事件。（路透）

2023/09/16 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國近年來發生多起「美國大型惡霸犬」（American XL bully dog）襲擊事件，然而，近一週英國又發生兩起惡霸犬攻擊人，導致一死三傷。對此，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）週五宣布將禁止飼養美國大型惡霸犬，預計將在年底前完成。

綜合外媒報導，不到一週前，英國伯明罕市（Birmingham）一名11歲女童，在商場外遭美國大型惡霸犬咬傷手臂和肩膀，連同上前幫忙的兩位男子也遭受攻擊，皆需住院治療。週四，一名52歲男子也被兩隻美國大型惡霸犬攻擊，導致身上多處受傷，最後送醫不治。

報導指出，主張禁售、禁養大型惡霸犬的倡議團體「惡霸犬觀察」（Bully Watch）表示，去年英國發生的犬隻攻擊致死事件中，有超過半數與美國大型惡霸犬有關，並說明，美國大型惡霸犬是由美國比特鬥牛犬和美國斯塔福梗犬交配而來，自2014年至2015年左右首次出現在英國，其數量近年來急劇增加。

蘇納克在社群平台「X」發布的影片中指出，美國惡霸犬已成為「英國社會的威脅」，並表示這不僅僅是少數訓練不當狗隻的問題，而是一種行為模式，需要採取行動。

蘇納克表示，美國惡霸犬未被列為一種獨立的犬種，目前已經要求警方和專家們制定出該犬種的明確定義，作為禁養計劃的第一步，然後才能根據「危險犬法案」（Dangerous Dogs Act）禁養該犬種，預計將在今年年底實施。

對此，「皇家愛護動物協會」（RSPCA）和一些英國動物福利機構認為，禁止特定品種的犬隻飼養並非解決之道，並呼籲政府專注於強化犬隻管理法規，及提倡負責的飼主行為，以確保犬隻的安全和公共安全。

目前，英國已禁養4種犬種，包括比特鬥牛犬、日本土佐犬、阿根廷杜告犬，以及巴西菲勒獒犬。

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