英國11月辦AI安全峰會 衛報：英相考慮限制中國官員參與活動

英國將在11月舉辦AI安全峰會，基於對中國間諜活動的顧慮，首相蘇納克考慮限制中國代表參與活動。（美聯社）

2023/09/16 16:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國將在11月1至2日主辦全球首場人工智慧（AI）安全峰會，但英國國會下議院近來被踢爆有一名研究員疑似為中國擔任間諜，使西方國家對中國的間諜活動警鈴大作。英媒披露，英國首相蘇納克正考慮限制中國官員只能參加峰會的半數活動。

英國《衛報》15日報導，這場AI安全峰會將在英格蘭「布萊切利園」舉行，該處是第二次世界大戰期間盟軍的密碼解讀重鎮，負責破解納粹德國等敵軍的密碼與密件，AI峰會在此舉行別具意義，預料將塑造未來幾年國際社會對AI的態度。

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英國政府先前已邀請中國參與，但國會研究員凱希（Chris Cash）涉嫌為中國擔任間諜被捕的消息傳開後，邀請中國引發批評。消息人士透露，出於對中國間諜行動的擔憂，中國官員可能只被允許參加峰會第一天的活動。

另外，法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道、歐盟執委會主席馮德萊恩、美國副總統賀錦麗等世界領袖，預計都將出席力挺。

英國政府一名發言人表示，這場AI峰會將匯聚主要國家、頂尖企業、研究人員和公民人士，共同推動有目標性、快速的國際行動，以確保AI技術的發展是安全且負責任的。但他強調，和其他世界級峰會一樣，英方不會去揣測潛在受邀者的參與意圖。

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