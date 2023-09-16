為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英國11月辦AI安全峰會 衛報：英相考慮限制中國官員參與活動

英國將在11月舉辦AI安全峰會，基於對中國間諜活動的顧慮，首相蘇納克考慮限制中國代表參與活動。（美聯社）

英國將在11月舉辦AI安全峰會，基於對中國間諜活動的顧慮，首相蘇納克考慮限制中國代表參與活動。（美聯社）

2023/09/16 16:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國將在11月1至2日主辦全球首場人工智慧（AI）安全峰會，但英國國會下議院近來被踢爆有一名研究員疑似為中國擔任間諜，使西方國家對中國的間諜活動警鈴大作。英媒披露，英國首相蘇納克正考慮限制中國官員只能參加峰會的半數活動。

英國《衛報》15日報導，這場AI安全峰會將在英格蘭「布萊切利園」舉行，該處是第二次世界大戰期間盟軍的密碼解讀重鎮，負責破解納粹德國等敵軍的密碼與密件，AI峰會在此舉行別具意義，預料將塑造未來幾年國際社會對AI的態度。

英國政府先前已邀請中國參與，但國會研究員凱希（Chris Cash）涉嫌為中國擔任間諜被捕的消息傳開後，邀請中國引發批評。消息人士透露，出於對中國間諜行動的擔憂，中國官員可能只被允許參加峰會第一天的活動。

另外，法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道、歐盟執委會主席馮德萊恩、美國副總統賀錦麗等世界領袖，預計都將出席力挺。

英國政府一名發言人表示，這場AI峰會將匯聚主要國家、頂尖企業、研究人員和公民人士，共同推動有目標性、快速的國際行動，以確保AI技術的發展是安全且負責任的。但他強調，和其他世界級峰會一樣，英方不會去揣測潛在受邀者的參與意圖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國間諜滲透拉響警報 英工黨領袖要求「全面審查」英中關係
2023/09/15 08:07

中國間諜滲透拉響警報 英工黨領袖要求「全面審查」英中關係
英政府禁裝中國監視器 下議院立法通過
2023/09/15 05:30

英政府禁裝中國監視器 下議院立法通過

2023台北國際航太暨國防工業展 亞創館正式開展
新聞360》英國會驚爆「共諜」引反彈！中西大戰恐擦槍走火？
2023/09/12 18:30

新聞360》英國會驚爆「共諜」引反彈！中西大戰恐擦槍走火？
國會遭中國間諜滲透 英官員：將採取強硬行動反制北京
2023/09/12 17:20

國會遭中國間諜滲透 英官員：將採取強硬行動反制北京

出遊省荷包！高鐵飯店聯票下殺65折！
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播