英政府禁裝中國監視器 下議院立法通過

中國首都北京街頭的安全監視攝影機。（路透檔案照）

2023/09/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於中國製監視器的安全風險，繼英國政府去年十一月廿四日公告指示各部門須停止在「敏感地點」安裝中國企業所製監視攝影機，英國下議院本月十三日批准採購法案禁止政府大樓和軍事基地安裝中國監視設備，待上議院亦通過後，既有中國製監控裝置將拆除。六月宣布開始移除工作的英國政府，也進一步承諾每年向議會通報已拆數量，以便議員追蹤進度。

英國智庫「中國戰略風險研究所」主任古德曼點名，此法過關後，杭州海康威視、浙江大華等公司在英國將「成為歷史」。根據調查，英格蘭和威爾斯至少有三分之一警力使用前者的監視器。

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英國公民自由和隱私運動組織「老大哥在看著你」去年七月報告即指出，多數英國公共機構使用這兩家公司生產的監視攝影機，英國內政部、商業部均入列。當月，多達六十七位英國國會議員不分黨派集體呼籲禁止銷售或使用這兩家公司生產的安全攝影機，除了隱私疑慮，也懷疑其產品涉及侵犯中國維吾爾自治區穆斯林人權。海康威視與大華都否認指控。

此一新法案也授權設立新國安單位，負責審查提供政府設備的公司是否構成國安風險。下議院保守黨籍的國防委員會委員德拉克斯說，「中國身為經濟大國的事實，並不會阻止我們點名這個威權國家是一個威脅」。

蘇納克承認 中國間諜滲透英官員

另一方面，英國首相蘇納克十四日正式回應國會情報暨安全委員會七月中旬發布的「中國報告」，承認中國間諜正把目標對準在政治、國防與商業領域擔任敏感職務的英國官員，以獲取機密。蘇納克說，政府完全接受這份報告，也承認報告指出了「英國可以做得更好」的領域。該報告抨擊中國尋求對英國各領域菁英和決策者發揮影響力，滲透到英國所有經濟領域，其作為已構成對自由民主體系的生存威脅，而英國卻未有充分因應準備。

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