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分析師：2大因素作梗 中國未來出口難樂觀

中國4月出口轉為微幅成長，但分析師指出，中國傾銷過剩產能，加上中國企業難再大幅降價，出口動能可能轉弱。圖為山東煙台港等待出口的車輛。（法新社）

中國4月出口轉為微幅成長，但分析師指出，中國傾銷過剩產能，加上中國企業難再大幅降價，出口動能可能轉弱。圖為山東煙台港等待出口的車輛。（法新社）

2024/05/09 21:54

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國企業向海外降價出售過剩產能，加上去年基期較低，中國4月出口轉為微幅成長；但分析師指出，在歐美加強檢視中國傾銷過剩產能，加上中國企業難再大幅降價的情況下，出口動能可能轉弱。

中國海關總署表示，4月以美元計價的出口年增1.5%，扭轉3月下跌7.5%的局面。4月以美元計價的進口年增8.4%，也扭轉了3月下跌1.9%的頹勢。4月貿易順差為723.5億美元，高於3月的585.5億美元。

就出口類別而言，包括電動車在內的汽車出口增逾20%，個人電腦和零組件增加8.2%，是帶動中國4月出口轉正成長的原因；就出口目的地而言，對東協的出口年增8.1%，但對美國和歐盟的出口則下降。

4月進口勁揚，主要因為高科技產品和原油進口激增，包括對荷蘭的進口年增32%達14億美元，彭博分析認為，可能與中國大買艾司摩爾（ASML）的晶片製造設備有關，儘管美國已要求艾斯摩爾不得向中國銷售產品。此外，4月中國從俄羅斯和美國進口的原油分別年增19.1%和9.3%。

華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，4月出口表現尚可，主要受益於去年基期較低。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃梓純表示，中國產能過剩壓低了出口價格，進而助長了近期出口的強勢表現，但因製造商的利潤率已受到擠壓，大幅降價的能力正在減弱，出口價格可能在觸底，預計未來幾個月出口將進一步滑落。

此外，中國出口持續強勁恐加劇歐美對中國商品大量湧入的擔憂。歐美官員已經表示，可能會提高中國電動車和太陽能板的關稅，進而抑制中國的出口動能。

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