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消費降級「窮遊」當道 中國五一每日人均消費500台幣

中國「窮遊」當道，一趟香港之旅可能僅花費台幣2000多元。（路透資料照）

中國「窮遊」當道，一趟香港之旅可能僅花費台幣2000多元。（路透資料照）

2024/05/07 21:47

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國文旅部數據顯示，為期5天的五一假期外出旅遊人數較2019年同期增長28.2%，然而中國首席經濟學家論壇理事鍾正生7日指出，人均旅遊支出僅及2019年的88.5%，亦即每日人均消費113人民幣（507元台幣）。這顯示中國民眾傾向看緊荷包「窮遊」，也反映中國消費的情緒疲軟。

中國官方數據顯示，儘管旅遊人數大幅增加，但出遊總花費僅比2019年同期上升13.5%，而該年假期還縮短1天。法國興業銀行、美國高盛集團與花旗銀行分析，換算下來每名遊客支出縮減11.5%。

高盛經濟學家報告說，「人均支出疲軟，以及支出再度低於疫情前水準，部分原因在於更多遊客流向三、四線城市，同時顯示持續的消費降級」。

鍾正生也撰文說，五一假期是「觀察中國經濟的重要窗口，暗含國內消費線索」，結果分析數據發現，國內遊的旅客單價偏低，每人日均消費113人民幣，低於2019年同期的151人民幣（台幣677元），而且低於2023年端午節以後的中國5次主要假期。

在疫情之後，中國旅遊的消費方式發生明顯轉變，路透報導，過去前往香港旅遊的中國遊客花錢不手軟，如今中國遊港旅客預算降低，往往只對免費徒步旅行感興趣。

報導訪問來自遼寧的一對年輕表姐弟李小姐與鄧先生，他們說，他們沒有跟團，而是按照網路上的建議行程，按圖索驥觀光，為了省錢，他們白天在香港旅遊，晚上回到深圳住宿，他們甚至接受社群平台「小紅書」建議，自帶瓶裝水到香港，「因為內地1瓶水約1元人民幣（4.5元台幣），這裡得花上10元人民幣」。

一趟香港自由行，他們僅花費500港元（台幣2069元），其中包括交通費、買票搭乘摩天輪欣賞維多利亞港，以及食物費用。

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