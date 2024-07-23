桃市議員呂林小鳳承認故意蓋廢票 不滿新系把桃園隊當棄子

桃園市議員呂林小鳳（圖中），因蓋自己手指印，導致新潮流中常委席次掉1席，呂林小鳳強調不小心蓋錯手印。稍早她在民進黨團議員群組發文，強調不願桃園隊變棄子，因為對新系的不滿以及對桃園隊的不尊重才投下廢票。（記者謝武雄攝）

2024/07/23 18:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨7月21日全代會舉行中執委、中常委改選，桃園市議員呂林小鳳，因蓋自己手指印，導致新潮流中常委席次掉1席，新潮流對外解釋是一場意外，呂林小鳳則是口徑一致強調不小心蓋錯手印，願意承擔所有責任；但稍早她在民進黨團議員群組發文，強調不願桃園隊變棄子，因為對新系的不滿以及對桃園隊的不尊重才投下廢票。

呂林小鳳於PO文內容提到，這次前海基會董事長鄭文燦遭收押，桃園隊推出的2席中執委及1席中評委，外界認為幾乎無望，來自各派系的挖票勢力傳聞不斷，她擔起整合重責，連日四處奔走，呼籲大家固守票源，讓各派系知道桃園隊的團結力，中執委與中評委開票後，桃園隊驚險低空掠過，保住2席中執委及1席中評委，但她則以18票為最低當選門檻，但的確有2票跑票。

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她說，由於跑票的是負責固守桃園隊票源新系成員，該成員與鄭文燦關係非常密切，跑票原因竟是新系辦公室要求該成員轉投其它派系，而該新系成員在日前的桃園隊聚會中，哽咽哀求大家團結，為鄭文燦前市長爭一個公道，絕對不要出現賣票或跑票，結果最後跑票的人竟然就是該成員。

呂林小鳳說，中執委選舉結果，她以18票吊車尾當選，令她非常生氣，於中常委選舉前至新系辦公室要求說法，得到答案竟然是不要追問，她再追問如果少了這1票落選該如何，新系辦公室無人回應。

呂林小鳳表示，既然新系完全不在乎桃園隊是否當選，尤其是新系中執位當選票數都是19票以上，令她不解的是為什麼要將她的第19票投給別的派系，難道桃園隊是棄子，如此態度著實令人感到憤怒，再想到鄭文燦發生事情後，新系亦是冷眼旁觀沒有幫忙，竟然還要在這次黨職選舉如此落井下石從中動手腳，盛怒之下才決定這一票蓋出廢票，表達對新系的不滿以及對桃園隊的不尊重。

最後呂林小鳳強調，為了捍衛桃園隊尊嚴，以及對文燦的不捨，現場臨時作出此決定，事先未與任何桃園隊的成員商量，是她的疏忽，但這絕對對不是要讓桃園隊與黨主席賴清德對抗，之後她一定會同本次選舉的主事者們，至中央與總統府秘書長潘孟安、賴系人馬說明，畢竟桃園隊是全力支持賴總統，後續會盡全力善後，還給桃園隊一個清白，一起為2026年加油，才是桃園隊最重要的事情。

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