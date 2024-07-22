新系掉常委被解讀勢力反撲 黨政人士：賴清德重全黨團結、不分派系

中常委選舉過程有一票已經蓋在立委林宜瑾，卻又用手印蓋在呂林小鳳上面，導致林宜瑾無法順利當選，必須抽籤。（資料照）

2024/07/22 14:48

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨全代會昨改選黨內權力核心中常委，親賴的新潮流系原本篤定3席，卻因蓋錯票只拿下2席，被解讀為不同勢力反撲；不過，黨政人士表示，民進黨一向對內競爭、對外團結，將他人無心的失誤大張旗鼓上升為派系問題，唯恐天下不亂的手法令人無法苟同，對兼任黨主席的總統賴清德昨再三強調「團結」，對賴來說全黨都是一個團隊，自然沒有派系之別。

黨政人士指出，民進黨這次全代會主軸「民主台灣、團結向前」，賴清德的談話也呼應主題多次重申團結，並宣示三大目標凝聚國家認同、深化民主、守護自由，對賴清德來說，大家就是一個團隊，無論是在中央、地方執政團隊，或各級黨部、社團、社會上不同崗位，都朝著共同目標前進，就是要深化民主、維護和平、促進繁榮，「在這之中，沒有也不會有派系之別、派系之分、派系考量」。

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針對中常委選舉蓋錯票被解讀為派系問題，黨政人士認為，這一來不尊重民主選舉中投票機制與民主精神，二來顯然不了解民進黨過去一貫傳統，就是「對內競爭、對外團結」的一致態度，歷屆全代會都曾有誤投、廢票狀況，當事人一定非常懊惱，有心人士卻刻意將他人無意為之的失誤，大張旗鼓上升為派系問題，唯恐天下不亂的手法令人無法苟同，所有人都必須接受選舉結果，選舉結束也是對外團結一致的開始，不會有系統之分。

黨政人士提到，這禮拜國軍弟兄正緊鑼密鼓地準備漢光演習、台灣英雄們正在巴黎準備出戰奧運賽事，希望在競技場上有最好表現，才是更要緊、更值得關注的國家大事。後續還有迎面而來的颱風，這些都讓我們不分彼此，共同努力，比起民進黨黨務被刻意政治操作，團結國民為國軍加油、為奧運選手喝采，這才是國人想要看到的。

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