尷尬！誰投陳亭妃、何文海？台中政壇「正國會」氣氛怪怪

民進黨議員何文海支持陳亭妃而遭正國會除名，但卻高票當選中執委，他強調為台灣為民進黨繼續衝，不會有派系的問題，（何文海提供）

2024/07/23 07:46

〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨全代會落幕，選前因自行登記參選遭除名的陳亭妃以及台中市議員何文海紛遭「正國會」除名，卻雙雙高票當選中執委，台南立委陳亭妃還靠抽籤拿下中常委，綠營傳台中還有派系要角投票支持何文海，未來正國會台中版圖如何變化，氣氛詭異。

陳亭妃自行參選中執委並爭取中常委，未料牽動台中政局，多年前加入正國會的市議員何文海因為支持陳亭妃當中常委、參選台南市長，這次也陪同參選中執委，二人因此遭派系除名，卻分別以第一高票及第四高票當選中執委，陳亭妃還因同票抽籤當上中常委。

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全代會21日落幕後仍餘波盪漾，據悉除了陳亭妃本身掌握的南部全國黨代表選票，北部以及中部也有不少人不懼正國會祭出除名令，一樣投票支持陳亭妃以及何文海，其中更不乏具有議員身份者，其中台中一位也是龍頭級議員就也三票全代票都投何文海，在派系內部以及其他派系都引發討論。

據指出，該位資深龍頭級議員，因為不滿派系龍頭林佳龍多次在他選區都超額提名，而盛傳下屆選舉可能會再次派出其子弟兵前來參選，多次向正國會反應並表示自己也有意參選中執委未果，因此轉投何文海。

對此傳聞，正國會多位議員私下都表示的確有人轉投何文海，甚至其他派系議員也都知道，正國會內部都相當低調，認為目前情況應該以和為貴，路線應該以團結為重。

至於該位資深重量級議員，記者詢問他，他表示他不會告訴大家他投給誰，但正國會對於深耕地方的成員應該有一定的尊重。

由於民進黨在台中市議會目前有二十四席議員，其中正國會有八席、英系六位、新系十人，派系要角透露，就算何文海被除名，過去大家是好兄弟，未來在議會也一定會合作，而正國會目前在中央只剩一席中常委，三席中執委以及一席中評委，如果再除名一位議員，正國會在台中市只會剩六位議員，恐怕不堪這樣的折損，如何因應？恐怕要深思。

民進黨台中市議會黨團過去三大派系合縱聯橫，而在全國黨務改選後會不會有所牽動?受到關注。（資料照，記者唐在馨攝）

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