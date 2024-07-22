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解讀中常委選舉結果 吳思瑤：國會成為最重要政治核心

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳逸寬攝）

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳逸寬攝）

2024/07/22 11:43

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨全代會昨改選中常委、中執委、中評委，其中在中常委部分，親賴系斬獲6席，非賴系則拿下4席，對於外界質疑非賴系反撲？立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調：「我們都是台灣派！」應從另一個角度解讀，新的中常會生態中，有7位是立院黨團同仁，顯見國會運作成為台灣最重要的政治核心。

民進黨新任中常委當選名單，包括親賴系的新潮流立委林俊憲、邱志偉；綠色友誼連線台北市議員鍾佩玲；民主活水立委洪申翰；正國會陳茂松，以及湧言會立委王定宇等6人；非賴系部分則為：（親）英系立委王世堅、前立委蘇治芬；蘇系立委張宏陸，以及退出正國會運作的立委陳亭妃等4人。

對此，吳思瑤指出，昨天民進黨全代會選舉結果，未來中常會、中執會重新進行改組，這都是一個好的開始，就戰鬥位置分進合擊。至於大家解讀選舉結果，「什麼賴系不賴系」，這都是過當政治聯想，我們都只有一派，我們都是「台灣派」，未來都會在中常會裡強化溝通、對話，匯聚出更符合人民需要的政策。

吳思瑤說，更重要的，她請大家從這個方向解讀，新的中常會生態當中有7位是立院黨團同仁，顯見國會運作成為台灣最重要的政治核心、政治場域，未來能夠透過這麼多立委兼任中常委，把黨團運作、法案需求、政策反應都能在中常會的平台上，累積、強化黨團及黨的合作分工，從這個角度解讀，更有正面意義。

對於黨內派系消長，吳思瑤認為，派系是讓同好討論議題，更能夠因情誼相近，大家聚在一起討論事物，從過去到現在，民進黨的派系都是這樣運作，樂見越來越多的新生世代投入政治事務。

她強調，民進黨本來就是一個多元、有不同的團體、不同的派系，只要是讓多元討論、多元意見都能夠在黨的共同決議平台被呈現、被彰顯，這種多元性、充滿元氣、充滿各種新思維，這都是民進黨的文化，「我也認為這是好的文化。」

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