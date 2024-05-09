近6成有毒！南韓首爾公布中國電商產品檢驗報告

南韓首爾市9日發布的檢驗報告中，中國速賣通、Temu銷售的9款兒童產品中，竟有5款遭驗出有害物質。示意圖。（路透資料照）

2024/05/09 11:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市9日發布5月第二週海外電商平台產品抽樣檢驗報告，中國阿里巴巴集團旗下速賣通（Aliexpress）、中國電商巨頭「拼多多」旗下Temu銷售的共9款兒童產品中，竟有5款遭驗出有害物質！

據《韓聯社》報導，送檢產品包括速賣通、Temu正在販售的玩具水晶泥等5款兒童玩具，和鉛筆盒、自動鉛筆等4款文具，共9款產品。其中，兒童用合成樹脂筆筒的塑化劑成分「鄰苯二甲酸二酯」（DEHP）含量超標，最多超標達146倍；自動鉛筆的塑化劑成分「鄰苯二甲酸二丁酯」（DBP）超標11倍，金屬尖端部分鉛含量則超標1.6倍。

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被稱為「液體怪物」的兩款「史萊姆」水晶泥樣品中，一款檢測出含有兒童產品中禁用的加濕器殺菌劑成分「甲基氯異噻唑啉酮」（CMIT）和「甲基異噻唑啉酮」（MIT）；另一款水晶泥裝飾品中「鄰苯二甲酸酯增塑劑」（DEHP、DBP、DIBP）含量更超標213倍。

此外水晶泥樣品中硼砂成分最多超標10倍，另一款「手辦」產品中也檢出「鄰苯二甲酸二異壬酯」（DINP）超標3倍。

首爾市自今年4月底開始，每週選定兒童玩具、學習用品、飾品、皮革產品進行安全抽樣檢驗，並公布調查結果。

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