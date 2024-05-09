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挪威郵輪男員工持剪刀刺傷3人 恐面臨最高10年監禁

35歲索哥尼持剪刀刺傷3人。（美聯社資料照）

35歲索哥尼持剪刀刺傷3人。（美聯社資料照）

2024/05/09 11:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕35歲疑精神失常男子在挪威郵輪工作時，同事發現他突然試圖展開救生艇離開後，將他強制送至船上醫療中心進行評估，孰料情緒失控手持剪刀刺傷正在治療75歲婦女和2名保全人員，阿拉斯加聯邦檢察官表示，男嫌事發後先被關在船上監獄，輪船停靠朱諾市郡後遭警方逮捕，未來恐面臨最高10年監禁。

綜合外媒報導，阿拉斯加聯邦檢察官辦公室7日發布聲明，南非籍35歲索哥尼（Ntando Sogoni）當地時間6日在挪威安可號（Norwegian Encore）郵輪工作時，被同事發現疑精神失常，嘗試打開船上救生艇離開輪船，同事緊急聯繫保全將他移往船上醫療中心進行評估。

索哥尼待在醫療檢查室卻情緒失控，手持剪刀猛刺正接受治療75歲婦女，造成婦女手臂、手部、臉部多處受傷，還刺傷2名保全人員，分別1人頭部受傷、1人背部和肩膀遭刺傷，3人皆無生命危險。事發後索哥尼被關押在船上監獄，隔天（7日）輪船停靠阿拉斯加朱諾市郡（Juneau）後被警員逮捕。

報導提到，這起事故發生當下，這艘輪船在加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）溫哥華島以西處，正駛向阿拉斯加。阿拉斯加檢察官辦公室表示，索哥尼涉嫌在海洋和領土管轄範圍內使用危險武器襲擊他人，若罪名成立最高將面臨10年監禁和罰款。

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