為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

359:43！美眾院共和黨極右派再提罷免議長 民主黨也不挺

美國眾議院共和黨籍議長強生被同黨極右派議員提出罷免案，8日以壓倒性多數否決。（路透資料照）

美國眾議院共和黨籍議長強生被同黨極右派議員提出罷免案，8日以壓倒性多數否決。（路透資料照）

2024/05/09 11:09

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院共和黨極右派議員葛林（Marjorie Taylor Greene）提案罷免同黨議長強生（Mike Johnson），8日表決以43票贊成、359票反對被壓倒性多數否決，連民主黨也不幫忙。

綜合媒體報導，強生去年10月上任後數度與民主黨合作，通過包括近期支援烏克蘭、以色列以及包含支援台灣的印太地區補充撥款案，引發共和黨極右派不滿。

這次民主黨8日加入共和黨中間派，以359票對43票幫助強生保住議長一職，避免重演去年10月美國史上首度眾議院議長遭罷黜及隨後引發的混亂局面。

葛林的行動罕見未得到共和黨總統候選人川普（Doland Ttrump）的支持，川普8日在社群媒體上表示：「現在不是共和黨人試圖趕跑自己議長的時候。」

國會山莊報（The Hill）報導，少數黨出手幫助多數黨議長保住職位「前所未見」，這也凸顯了僅佔眾議院些微多數的共和黨正陷入嚴重的內部分歧，難以主導法案。

52歲的強生在投票結束後表示：「我很欣賞我的同事們所表現出的信心，挫敗了這般誤導性舉動。希望本屆國會的人格誹謗行為能就此告一段落。」

多名共和黨人也批評了葛林的行動，包括中間派領袖莫利納諾（Marc Molinaro）。莫利納諾談及葛林時表示：「這不是一個知道如何領導的人。她不是一個知道如何談判的人，而且她似乎並不關心國會或我們所代表、人民期待的穩定。」

葛林強硬回擊：「諸如『在分裂政府中必須如何執政』之類的藉口，無疑是可悲、軟弱且不可接受的。即使共和黨以微弱優勢佔多數，我們至少也應該確保邊境安全。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
籲美援烏！岸田示警「今日烏克蘭可能是明日東亞」
2024/04/12 12:55

籲美援烏！岸田示警「今日烏克蘭可能是明日東亞」
拜登國情咨文演說衝選情！防挺川派鬧場 「這些事」也被盯著看
2024/03/07 21:56

拜登國情咨文演說衝選情！防挺川派鬧場 「這些事」也被盯著看

少子化挑戰 劍聲托嬰：培養孩子獨立自主
美眾議院共和黨議長面臨罷黜威脅 民主黨決議反制
2024/05/01 12:47

美眾議院共和黨議長面臨罷黜威脅 民主黨決議反制
舉20年前人蛇案例批拜登邊境政策 共和黨議員挨轟
2024/03/11 05:06

舉20年前人蛇案例批拜登邊境政策 共和黨議員挨轟

這款乳霜有鍍「金」？傲人得獎內幕全曝光
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播