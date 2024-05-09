359:43！美眾院共和黨極右派再提罷免議長 民主黨也不挺

美國眾議院共和黨籍議長強生被同黨極右派議員提出罷免案，8日以壓倒性多數否決。（路透資料照）

2024/05/09 11:09

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院共和黨極右派議員葛林（Marjorie Taylor Greene）提案罷免同黨議長強生（Mike Johnson），8日表決以43票贊成、359票反對被壓倒性多數否決，連民主黨也不幫忙。

綜合媒體報導，強生去年10月上任後數度與民主黨合作，通過包括近期支援烏克蘭、以色列以及包含支援台灣的印太地區補充撥款案，引發共和黨極右派不滿。

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這次民主黨8日加入共和黨中間派，以359票對43票幫助強生保住議長一職，避免重演去年10月美國史上首度眾議院議長遭罷黜及隨後引發的混亂局面。

葛林的行動罕見未得到共和黨總統候選人川普（Doland Ttrump）的支持，川普8日在社群媒體上表示：「現在不是共和黨人試圖趕跑自己議長的時候。」

國會山莊報（The Hill）報導，少數黨出手幫助多數黨議長保住職位「前所未見」，這也凸顯了僅佔眾議院些微多數的共和黨正陷入嚴重的內部分歧，難以主導法案。

52歲的強生在投票結束後表示：「我很欣賞我的同事們所表現出的信心，挫敗了這般誤導性舉動。希望本屆國會的人格誹謗行為能就此告一段落。」

多名共和黨人也批評了葛林的行動，包括中間派領袖莫利納諾（Marc Molinaro）。莫利納諾談及葛林時表示：「這不是一個知道如何領導的人。她不是一個知道如何談判的人，而且她似乎並不關心國會或我們所代表、人民期待的穩定。」

葛林強硬回擊：「諸如『在分裂政府中必須如何執政』之類的藉口，無疑是可悲、軟弱且不可接受的。即使共和黨以微弱優勢佔多數，我們至少也應該確保邊境安全。」

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