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美眾議院共和黨議長面臨罷黜威脅 民主黨決議反制

民主黨今天說，將會反制讓罷黜強生案無法表決。（美聯社）

民主黨今天說，將會反制讓罷黜強生案無法表決。（美聯社）

2024/05/01 12:47

〔中央社〕美國眾議院議長強生幾度與民主黨合作通過法案，包括近期支援烏克蘭、以色列、台灣與亞太地區的補充撥款案，引發共和黨極右派同僚不滿，已備好罷黜案。民主黨今天說，將會反制，讓罷黜案無法表決。

共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在3月提出罷黜強生（Mike Johnson）的動議，獲得另外2名共和黨眾議員連署。葛林尚未要求就該動議表決。

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）等3人今天在黨團會議後透過聲明指出，如果葛林啟動罷黜案，民主黨將會提出動議，要求擱置、不處理罷黜案，讓罷黜案無法在全院表決，「（罷黜案）不會成功」。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，民主黨反制罷黜案的策略如果成功，等於幫助強生保住議長一職，不過，民主黨堅稱此舉只是「擱置」罷黜案，避免眾議院因必須改選議長而陷入混亂，可專注於立法工作，不是解救強生。

華盛頓郵報指出，如果民主黨的反制失敗，情況會變得比較不可預測。罷黜案啟動後，議長須在48小時內將其交付表決，民主黨可能開放其眾議員自行決定是否支持強生。

葛林今天說，強生一定與民主黨達成「骯髒的暗室交易」，才獲得民主黨支持。她表示，將與連署罷黜案的馬西（Thomas Massie）在1日召開記者會，說明後續計劃。

強生反駁葛林的指控，強調他「從來沒有尋求任何人的幫助」。他根本不關注葛林對他提出的罷黜案，也重申他「每天做我認為正確的事」，其他就順其自然。

國會山莊報（The Hill）報導，少數黨出手幫助多數黨議長保住席位前所未見，這也凸顯僅佔眾議院些微多數的共和黨陷入嚴重的內部分歧，難以主導法案。

綜合美媒報導，民主黨對是否支持強生續任有不同意見，畢竟強生很多理念與民主黨不合，此外，強生在前總統川普（Doland Ttrump）2020年連任失敗後也質疑選舉結果。但也有人認為，支持強生，讓眾議院能維持正常運作，對民主黨有加分作用。

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