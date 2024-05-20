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國會擴權案》經民連號召公民排班 「這兩天」立院外集結

台灣經濟民主連合（經民連）在臉書發起號召，邀請民眾「為民主請假一天！」。（圖擷取自賴中強臉書）

台灣經濟民主連合（經民連）在臉書發起號召，邀請民眾「為民主請假一天！」。（圖擷取自賴中強臉書）

2024/05/20 22:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會將於明（21）日繼續處理國民黨和民眾黨提的「國會擴權」等相關法案，屆時朝野仍可能像17日當天，上演激烈肢體衝突。已有民眾發起串連，一起前往立院外的青島東路，敦促立法院院會有實質審查，台灣經濟民主連合（經民連）也在臉書發起號召，邀請民眾為民主請假一天，響應「公民排班，捍衛民主」。

經民連智庫召集人賴中強今（20）日晚間，透露臉書發布「為民主請假一天！公民排班，捍衛民主」的活動，並列出21日白天「公民排班 捍衛民主」，以及同日晚間6點半後「下班下課 立院集結」2項活動的出場時間。賴中強直言，「整體的情勢不容樂觀，因此，我們向大家說明目前情勢，並提出強化動員方案。」

賴中強指出，立法院已排定在5月31邀請新任閣揆施政報告，「藍白兩黨的目標很明確，就是在那之前完成「國會濫權法案」三讀，並於三讀後的下一次院會確認議事錄，完備立法程序。」換言之，立法院接下來召開院會的5月21日、24日和28日，都是危險日。

賴中強更強調，「即便明日（20日）成功擋下三讀，藍白必將於24或28日排審；倘若明日完成三讀，我們仍要阻止24或28日議事錄的確認。」接著提到，在他提到的這3天，立院外都必須維持一定人數，方能給予議場內的委員壓力，至少本週就要做好萬全準備。

對此，賴中強誠摯希望，5月21日和24日白天不須上班上課的夥伴，都能盡量到場聲援，須要上班上課的夥伴則以「排班」的方式前來現場，在這關鍵的時間點擇日為民主請假一天，屆時會以身分證號碼「單號」和「雙號」作為排班依據。
➤身分證號碼尾數為「單號」的朋友，請在「5/21 白天」請假到立法院排班，捍衛民主。
➤ 身分證號碼尾數為「雙號」的朋友，請在「5/24 白天」請假到立法院排班，捍衛民主。

賴中強也補充，將根據國會情勢，擬定妥善的應對方案，再行宣布下一波5月28日及31日白天的防衛策略。

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