搭載伊朗總統直升機墜毀山區 大霧籠罩搜救困難

在伊朗西北部瓦爾扎甘，救援隊的車輛出現在伊朗總統易卜拉欣·萊西（Ebrahim Raisi） 乘坐的直升機事故現場附近。 （美聯社）

2024/05/20 03:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗官員透露，一架搭載伊朗總統萊希、外交部長阿布杜拉希安及和多位官員的直升機，今天在濃霧中墜毀於伊朗西北部山區，搜救人員正設法趕赴事故現場，但因大霧籠罩使救援工作更形複雜。

綜合媒體報導，萊希19日率員前往該國鄰近亞塞拜然的地區出席一座水壩的啟用儀式，但下午返程途中，機隊中一架直升機在東亞塞拜然省的瓦爾扎甘地區（Varzaqan）「出事」；包括伊朗國家電視台、半島電視台等，最初都以「重落地」描述事故，後來有不具名官員出面向媒體指出，該直升機是在濃霧中翻越山區時墜毀，「我們仍然抱持希望，但來自墜機現場的資訊非常令人憂心。」。

請繼續往下閱讀...

伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）已證實，發生事故直升機載有總統萊希。據媒體指出，同機人員還有伊朗外交部長阿米爾-阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）、東亞塞拜然省省長拉赫馬蒂（Malek Rahmati）以及伊朗最高領袖駐東亞塞拜然代表Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem。

伊朗國營電視台目前已停播所有常態性節目，改播出全國各地為萊希集氣祈福活動，螢幕的一角則直播搜救團隊在充滿濃霧的山區中步行的畫面。預計搜救團隊能於今晚（當地時間週日晚間）抵達墜機地點。

但由於當地地形崎嶇以及天候惡劣，尤其是事故地點正發生濃霧與大雨，加上時間已入夜，搜救人員只能徒步靠近事發地點，預計搜救行動得花上一段時間。

伊朗官媒聲稱，惡劣天氣是造成墜機的主因，加上天黑了、開始下雨，雨水造成了泥漿，使得救援工作更加複雜。伊朗陸軍參謀長下令動用軍隊和精銳革命衛隊的所有資源進行搜救行動。

現年63歲的萊希在2021年當選總統，自上任以來曾下令收緊道德法律，對反政府抗議活動展開血腥鎮壓，並大力推動與世界大國的核談判。其85歲的導師哈梅內伊自1989年起擔任最高領袖，掌握所有重大政策的決策權。他試圖安撫伊朗人，表示國家事務不會受到干擾。

惡劣天氣與濃霧導致救援隊伍難以抵達事故確切地點，只停留在附近。（美聯社）

伊朗總統萊希。（路透）

根據伊朗國家電視台報導，萊希（左二）19日是率員前往該國鄰近亞塞拜然的地區。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法