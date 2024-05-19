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伊朗總統機隊1直升機「重落地」 萊希生死不明

伊朗官媒表示，總統萊希的機隊，有一架直升機在該國的西北部地區「重落地」。（美聯社）

伊朗官媒表示，總統萊希的機隊，有一架直升機在該國的西北部地區「重落地」。（美聯社）

2024/05/19 22:42

首次上稿：22:12
更新時間 22:41

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗媒體今（19）日指出，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與官員乘坐的3架直升機，其中有一架於該國西北部地區「重落地」（hard landing），目前萊希與隨行人士的情況不明。

綜合外媒報導，萊希今日前往該國鄰近亞塞拜然的地區參與一座水壩的啟用儀式，但回程途中，有一架直升機在東亞塞拜然省的瓦爾扎甘地區（Varzaqan）；另有媒體稱，這起事故發生在同一省份的焦勒法（Jolfa）。

伊朗國家電視台表示：「某些未經證實的報導稱，搭載總統萊希的直升機在東亞塞拜然省（East Azerbaijan）發生事故。」

電視台補充說，救援隊伍已經出發，但「惡劣的天氣條件與濃霧導致救援隊伍難以抵達事故地點」。

伊朗當地媒體指出，搭乘該機隊的除了萊希，還有伊朗外交部長阿米爾-阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian），以及幾名當地官員。

伊朗媒體Iranintl引述東亞塞拜然省副省長扎卡里（Ali Zakari）的說法指出，總統的直升機隊共有三架，「其中兩架安全著陸，其中一架墜毀。」但他也坦承：「我尚未到達事故現場，不了解事件的詳細情況。」

具有半官方地位的法爾斯通訊社（Fars）在事故發生後，呼籲伊朗人為他們的總統祈禱；伊朗學生通訊社（ISNA）則在X平台上發布了一部救難人員視角的影片，稱救援隊伍已抵達現場。

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