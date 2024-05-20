伊朗總統直升機墜毀 中東各國第一時間伸出援手

萊希搭乘的直升機墜毀後引發國際關注，周邊多國表示願出手協助。（路透）

2024/05/20 07:24

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一架搭載伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amir-Abdollahian）及多名官員的直升機，19日在伊朗西北部山區於濃霧中墜毀，目前萊希與眾官員生死不明。萊希搭乘的直升機墜毀後引發國際關注，多國表示願出手協助，包括曾與伊朗長期敵對的沙烏地阿拉伯，美國白宮也提及，總統拜登已獲悉此事。

綜合外媒報導，由於事故現場被濃霧包圍，且氣溫在午夜後接近攝氏0度，讓搜救行動更添難度。在事故發生後，土耳其、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達、亞塞拜然、伊拉克等國均第一時間發生，願意為伊朗搜救工作提供一切協助。

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土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示：「我向伊朗人民和政府致意，他們是我們的鄰居、朋友和兄弟，希望盡快收到萊希先生及其代表團的好消息。」土耳其目前已向伊朗派遣6輛車及32名登山搜救隊員。此外，伊朗請求土耳其派出一架具有夜視裝備的搜救直升機，希望能提供支援。伊朗通訊社（IRNA）報導指出，俄羅斯計劃派遣兩架直升機和50名專業山區救援人員前往伊朗北部地區。

曾經跟伊朗長期敵對的沙烏地阿拉伯，其外交部在聲明中指出：「我們確認，在這般艱難情況下，沙烏地阿拉伯將與伊朗伊斯蘭共和國同在，並且準備提供伊朗機構需要的任何援助。」

歐盟表示，在伊朗提出援助請求後，歐盟危機管理委員會已啟動衛星圖資測繪功能，協助伊朗搜索。美國國務院在聲明中表示，美方正密切關注有關萊希座機在伊朗「重落地」（hard landing）的相關資訊，白宮新聞祕書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在空軍一號上告訴隨行記者，總統拜登已知悉相關狀況。

由於事故現場被濃霧包圍，且氣溫在午夜後接近攝氏0度，讓搜救行動更添難度。（路透）

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