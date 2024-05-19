移民威脅武器化！芬蘭硬起來 將驅逐俄羅斯移民

在2023年底，非法移民透過自行車抵達芬蘭北部的過境點。（路透社檔案照）

2024/05/19 23:44

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼4月芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）表示歐盟應幫助阻攔經俄羅斯大量湧入芬蘭的非法移民後，芬蘭政府將於下週提出先前預告正在籌備的阻擋移民法案，送交憲法委員會審查。而一旦立法通過，芬蘭邊境警衛將能夠把試圖從俄國入境芬蘭的移民阻擋在外。

根據《路透社》報導，在芬蘭，涉及憲法事件欲通過需高門檻支持，該法案要在議會達到5/6的同意票數才可通過，因此立法是否能成功仍是未知數。

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阻擋移民這一決定將可能導致芬蘭暫時違反國際承諾。在去年底，芬蘭為避免非法移民自俄國大量湧入，曾全面關閉與俄羅斯相鄰的邊界2週；芬蘭當局也指控俄國將移民威脅武器化，儘管俄國否認這一說法。

歐爾波告訴記者，俄國控制著非法移民去留時間，而這決定影響著芬蘭邊境安全問題，因此他們必須加強立法。他也援引數據表示，俄國仍有數千人正在等待到芬蘭的機會，而隨著天氣漸暖，移民可能再次來到芬蘭邊境。

雖然芬蘭領政的右翼政黨聯盟承認，表示在無處理庇護申請下，將非法移民送回俄國會違反國際人權承諾，但阻擋移民將只是暫時的、且有其限制。

法案不適用於兒童和殘疾人士，芬蘭當局會接受其庇護申請。

據報導，芬蘭在去年因俄國入侵烏克蘭，放棄長期堅持的軍事不同盟轉而加入北約組織（NATO），隨後更與美國簽署雙邊國防協定，而這些舉動皆惹火了俄國。

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