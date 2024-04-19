援外法案 美眾院週末拆成5案表決

美國聯邦眾議院議長強生17日宣布，本週末將就援助烏克蘭、以色列和台灣等印太盟邦的大規模包裹法案進行表決，白宮也表態支持。（美聯社）

2024/04/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會共和黨籍眾議院議長強生（見上圖，美聯社）十七日將被卡關多時的包裹式援外法案化整為零，分拆成為援助烏克蘭、以色列，以及含台灣在內印太盟友的三個援外法案，並預定於本週末進行表決；拜登總統隨即呼籲眾院必須通過法案以便向世界表態美國力挺友邦，俄羅斯則回酸加碼援助也改變不了烏克蘭在戰場前線的頹勢。

TikTok逼售案也列議程

綜合華盛頓郵報與路透報導，迫於白宮與國會壓力的強生，把卡在眾院多時的參議院版法案分拆成五個，其中有關外援的法案有三，分別是援助烏克蘭六○八．四億美元（含補充美國武器、軍備與設施的二三二億美元）、援助以色列二六三．八億美元（含九十一億美元的人道需求），以及援助印度太平洋盟友八十一．二億美元。強生表示，將給眾院諸公七十二小時（截止於廿日正午）審查法案與提出修正，預計可望在廿日晚間（台灣時間廿一日上午）進行表決。

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拜登隨即呼籲眾院盡快通過這些法案，並承諾會在收到國會通過的法案後立刻簽署生效，以便讓全世界知道，「我們力挺我們的朋友，我們不會讓伊朗或俄羅斯勝利」。

另外被分拆出來的兩個法案，一個是共和黨人要求的外交政策優先事項，包括立法允許美國沒收遭凍結的俄羅斯央行資產以用於重建烏克蘭，制裁伊朗、俄羅斯、中國與走私芬太尼的犯罪組織，以及TikTok中國母公司若未能在一年內出售股份將查禁該應用程式；另一個則是共和黨人念茲在茲的強化美國南部邊境。

援助印太的八十一．二億美元中，卅三億美元用於發展潛艦基礎設施，另外還將為台灣等美國在印太地區的盟友提供廿億美元的外國軍事融資，以支持對抗中國的侵略。

挺川派威脅罷免議長

美國國會參議院早在今年二月就通過價值九五○億美元的援烏、以、台包裹法案，但眾院版法案卻遲遲無法過關，主要原因在於控制眾院的共和黨人反對再加碼援烏，或要求納入與外援無關的邊境安全；挺川派共和黨籍眾議員葛林甚至威脅上台六個月的強生，若推動參院版包裹式法案就等著被罷免。葛林十七日晚間表示，不會在援外法案表決時提罷免動議攪局，但並未承諾事後不會有任何動作。

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