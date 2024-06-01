曼德拉後最大挫敗！南非國會大選 執政黨痛失30年絕對多數

南非國會大選有超過50個政黨派出候選人激烈競爭。（彭博）

2024/06/01 18:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南非5月29日國會大選開票接近完成，執政的非洲民族議會黨（ANC）得票率僅略高於4成，篤定失去前總統曼德拉1994年結束種族隔離政策以來，維持30年的國會絕對多數優勢。咸認是南非民眾基於過去十年經濟停滯、失業率攀高、基礎設施破敗和犯罪猖獗等原因，對ANC做出的嚴厲譴責。

南非國會大選開票進度已達98％，獨立選舉委員會1日上午指出，ANC約拿下40.15％的選票，相比2019年的57.5％大幅下降，考量該黨在白人少數統治結束控制南非政壇30年，且鼎盛時期得票率曾高達70％，這個結果是「巨大的挫敗」。與企業友好的主要反對黨「民主聯盟黨」（DA）得票率為21.7％，由醜聞纏身的前總統祖瑪所領導、成立僅數月的MK黨一舉斬獲12.6％選票，「經濟自由鬥士黨」（EFF）則是9.4％。

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前南非國會議員維沃爾（Melanie Verwoerd）向《美國有線電視新聞網》（CNN）表示，選民對ANC自前總統祖瑪時代以來的作為感到不滿，認為ANC普遍表現得傲慢，與廣大選民失去聯繫。ANC在1994年承諾「為所有人建立更美好的生活」，但南非在30年後面臨腐敗猖獗、失業率飆升、停電問題嚴重及經濟成長疲軟。世界銀行數據顯示，南非人均GDP（國內生產毛額）2011年後持續下滑，失業率和不平等皆冠絕全球。

最終投票結果預計2日公布，同時各黨將展開結盟協商，國會則必須在選舉結果公布後14天內召開會議，選出議長和總統。ANC如今必須與其他政黨合組執政聯盟，但主要反對黨各有不同意識形態，任何結盟都可能將ANC和南非推向截然不同的方向。ANC副祕書長莫科尼亞內（Nomvula Mokonyane）表示，他們在選前就與各方談話，將在最終結果公布後確定結盟方針，並強調任何事情都必須秉持原則，不能孤注一擲。

南非總統兼ANC領袖拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）想延續政權，就必須與三大反對黨之一合作。其中，MK黨和極左的經濟自由鬥士黨都呼籲將部分經濟國有化，而中間派的民主聯盟黨與ANC結盟，預料將更受外國投資者歡迎。然而，ANC內部料將抵制與白人政治家史汀胡辛（John Steenhuisen）領導的民主聯盟黨合作，因為民主聯盟黨的自由市場私有化和終止黑人經濟振興法（BEE）等計畫，與ANC的傳統相悖。

前總統曼德拉的孫子、即將卸任的國會議員曼拉（Mandla Mandela）表示，民主聯盟黨與ANC理念不同，很難與之合作，反而MK黨和經濟自由鬥士黨更可能是夥伴，但ANC內部的溫和派也可能抵制與這兩黨合作。分析家指出，經濟自由鬥士黨的主張被認為「太不穩定且難以預測」，而拉馬福薩和MK黨領袖祖瑪之間的裂痕太深遠而無法彌合。事實上，MK黨也表態願意與ANC談判，條件之一是拉馬福薩不再擔任總統及ANC領袖。

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