國際法院裁決 令以停止攻擊拉法

在位於荷蘭海牙的國際法院（ICJ）準備對加薩停火令做出裁決之前，一名男子在外頭揮舞巴勒斯坦旗幟。（美聯社）

2024/05/25 05:30

以面臨在國際日益孤立壓力

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在以色列持續攻擊加薩，企圖殲滅巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」之際，聯合國最高司法機關國際法院（ICJ）廿四日就南非要求以國停止對加薩的軍事行動，並從當地撤離的請求做出裁決，下令以色列立即停止對加薩南部城市拉法的攻擊行動。儘管ICJ的裁決具有約束力，但並無強制執行的權力，以國已嗆聲不會遵守這類命令，惟仍將面臨在國際日益孤立的壓力。

以本週遭遇第三項重大挫折

這是以色列本週遭遇到的第三項重大挫折，其一是國際刑事法院（ICC）檢察官以涉嫌戰爭罪和 危害人道罪為由，對以國總統納坦雅胡與哈瑪斯多位領導人發出逮捕令。其二是歐洲西班牙等三國承認巴勒斯坦國。對此，納坦雅胡廿四日表示，將與內閣成員磋商回應之道；但以國政府發言人已嗆聲，「地球上沒有任何力量能阻止以色列保護其公民和追捕哈瑪斯」。

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國際法院十五名法官在裁決書中表示，根據防止種族滅絕公約，要求以國立即停止對拉法的軍事攻勢，以免全面或部份摧毀加薩巴人的生活，同時也要求哈瑪斯「立即、無條件」釋放人質。此外，國際法院還要求以國保持拉法邊境關卡開放，確保人道援助以及調查人員能不受阻礙進入加薩。法院下令以國在一個月內回報執行結果。值得注意的是，國際法院並沒有同意南非要求，下令加薩全面停火。

ICJ裁決無權強制執行

南非對此裁決表示歡迎，外長潘道爾稱裁決書措辭「更強而有力且明確地要求停火」。去年底南非針對以色列在加薩行動期間犯下種族滅絕罪向ICJ提出控訴，要求以色列在加薩停火。ICJ一月曾做出臨時裁決，指示以色列盡一切可能防止種族滅絕行為，但並未下令停火。南非隨後正式提起訴訟，指控以色列在拉法市的行動應迫使ICJ發布新的緊急命令，要求以軍「立即、完全、無條件撤出」加薩，以保護巴勒斯坦人。

ICJ對國家之間爭端的裁決具有約束力，但它無權強制執行其裁決。例如，ICJ曾命令俄羅斯停止入侵烏克蘭，但迄今遭到俄國無視，以色列也不太可能遵守ICJ任何命令。

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