5/31 今彩539頭獎開1注！端午加碼5人抱走百萬

今晚（5月31日）開獎的第113000131期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2024/05/31 22:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月31日）開獎的第113000131期今彩539頭獎開出1注，由台北市大同區延平北路4段20號1樓「運錸彩券行」開出；大樂透端午加開100萬獎項則開出6組，5組單注中獎、各得獎金100萬元，1組為2注均分、各得50萬元。

第113000057期大樂透中獎號碼「08、14、16、19、23、32，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得432萬601元；參獎共62注中獎，每注可得3萬9602元；肆獎共121注中獎，每注可得1萬3044元；伍獎共3054注中獎，每注可得2000元；陸獎共3060注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9813注中獎，每注可得400元；普獎共4萬9636注中獎，每注可得400元。

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第113000057期49樂合彩中獎號碼為「08、14、16、19、23、32」，四合共10注中獎，每注可得20萬元；三合共237注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3857注中獎，每注可得1250元。

第113000131期今彩539中獎號碼為「08、12、13、23、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共238注中獎，每注可得2萬元；參獎共7611注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2989注中獎，每注可得50元。

第113000131期39樂合彩中獎號碼為「08、12、13、23、36」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共333注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬3019注中獎，每注可得1500元。

第113000131期3星彩中獎號碼為「134」，壹獎共110注中獎，每注可得1萬元。

第113000131期4星彩中獎號碼為「4546」，壹獎共15注中獎，每注可得10萬元。

第113000057期大樂透端午加碼100組100萬獎項，總中獎注數為7注，其中5組單注中獎、各得100萬元，1組為2注均分、各得50萬元，尚餘48組未開出，將於下期（6月4日）繼續加開。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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