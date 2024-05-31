不受川普封口費案影響 67％美國選民心意已定

紐約時報在頭版刊登川普被定罪的消息。（路透）

2024/05/31 21:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普被控曾支付成人片女星封口費，而被紐約州陪審團判卅四項商業紀錄偽造罪的罪名成立，為半年後的美國總統大選投下震撼彈。然而，最近民調結果顯示，多達6成7選民直言，他們的投票意向已定，不受審判結果動搖。

共和黨民調專家也認為，選民「記性很差」，判決最終應不會產生影響。但也有人推測，這會讓同時討厭川普和拜登的人「棄川」而去。

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美國全國公共電台（NPR）、公共電視網（PBS）節目「新聞時刻」和馬瑞斯特輿論研究所30日共同發布民調，指67%登記選民表示，川普在封口費審判中獲判有罪，不會影響他們的投票意向；如果川普被判無罪，也有76%選民認為對他們投票決定沒有影響。值得注意的是，有17%的小鎮居民、14%的無大學學位白人、11%的農村居民及10%的共和黨人表示，若川普被定罪，他們就不太可能投給他，這些族群很有可能是川普核心選民。

美國廣播公司（ABC）和民調機構易普索（Ipsos）最近一項調查也發現，只有4%的川普支持者表示，若川普重罪成立，他們會撤回支持，另有16%則稱會重新考慮。據報導，選民對川普案件審判結果反應兩極。支持者多表示憤怒，指川普即將再次擔任總統，所以成為攻擊目標並飽受虐待，判刑是「政治迫害」，只會讓他更受歡迎。反對者則表示正義終獲伸張，川普得到應得結果。民主黨陣營雖對判決結果顯得振奮，但也不否認可能燃起川普支持者怒火。共和黨陣營則砲口一致，稱全案審訊全由民主黨人士主導，目的是阻擋川普總統之路。

川普競選顧問團隊認為，本案有助於激勵核心支持者。共和黨民調專家紐豪斯（Neil Newhouse）預測，在距離大選早期民調起跑還有幾個月的時間裡，新聞事件轉眼即逝，這次審判最終可能不會產生什麼影響，「選民記性很差，注意力更短」，就像川普在任內被國會兩次彈劾，也沒有削弱支持度一樣，這次的有罪判決，可能會在3週後被首場總統辯論掩蓋。

民主、共和兩黨的川普批評者普遍認為，本案可能不會產生太大的政治影響，但還需要數天至數週才能確定情況。「共和黨選民反對川普」組織創辦人朗威爾（Sarah Longwell）則表示，川普的有罪判決可能對拜登有助益，讓不喜歡川普也不喜歡拜登的「雙重仇恨者」遠離川普。不過，她也認為，選民根本沒有密切關注審判，司法程序分散人們對更嚴肅問題的注意力，現在是好好認識川普為人，以及其潛在執政團隊的時刻。

英國衛報指出，法律團隊在法庭上的較量或許已結束，但輿論法庭上的戰爭正全面開打。川普競選團隊現在將沒日沒夜地攻擊法律，聲稱司法系統被拜登及其親信用來對付川普。拜登先前一直對川普案件保持距離，以免被控政治干預，但判決結果出爐後，拜登拿到所有候選人夢寐以求的競選武器，有機會用以影響中間選民。他在競選活動和總統辯論中，如何談述川普案件的頻率和力度，將是關鍵。

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