美網紅慫恿旱鴨子跳湖 聽到求救聲竟落荒而逃

美國網紅娜塔莉（Natalie Reynolds）慫恿路人跳入湖中玩「尋寶遊戲」，對方一躍而下並放聲求救時，娜塔莉竟逃離現場。（圖片擷取自X平台）

2024/05/31 21:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國網紅娜塔莉（Natalie Reynolds）於本月29日開出20美元（約新台幣650元），慫恿一名不會游泳的路人跳入湖中玩「尋寶遊戲」，沒想到當對方一躍而下，溺水放聲求救時，娜塔莉竟逃離現場，引起許多網友抨擊。

綜合外媒報導，娜塔莉29日在德州「淑女鳥湖」（Lady Bird Lake）開直播，並告訴路人，只要她跳進去湖裡就給她20美元。儘管該路人告訴對方自己不會游泳，不過娜塔莉仍不斷慫恿她「妳應該跳進去」，甚至在她的背後用力做出了「推」的手勢要她跳下。

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沒想到，路人隨後真的跳入湖中。起初，娜塔莉還在岸上放聲大笑，事後對方在水中放聲大喊求救：「我不會游泳，我只能漂浮」、「你說沒關係……你讓我跳進去」。「不，我沒有」，娜塔莉在直播中驚慌失措的為自己辯解，發現情勢不對後，竟與朋友快速逃離現場。

報導指出，在娜塔莉與友人乘車逃跑之際，有一台消防車正快速行駛至湖邊。奧斯汀消防局證實，分局確實接獲報案，並趕赴現場將落水者救出。

影片曝光後許多人紛紛抨擊娜塔莉，「人渣」、「利用弱勢族群的人，真的是最糟糕的那種人」、「這些精神錯亂、追逐影響力的自戀者是社會的禍害」、「令人作嘔！他們為了點擊不擇手段！很高興女孩得救了」。不過，娜塔莉反駁，是路人主動表示自己想游泳，且是按照拍攝團隊的指示下離開。「她得到必要的幫助，人也沒事了，一切都很好，別再拖拖拉拉了」，並表示該事件將在一週內被大眾遺忘。

NEW: Streamer Natalie Reynolds dares vulnerable woman who can't swim to jump into a lake and then runs away laughing while the woman yells for help.



Human scum.



As Reynolds fled the scene, a firetruck was seen driving towards the lake.



According to the Austin Fire Department,… pic.twitter.com/pkdeJDIYh4 — Collin Rugg （@CollinRugg） May 30, 2024

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