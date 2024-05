美網紅慫恿旱鴨子跳湖 聽到求救聲竟落荒而逃

2024/05/31 21:46

〔即時新聞/綜合報導〕美國網紅娜塔莉(Natalie Reynolds)於本月29日開出20美元(約新台幣650元),慫恿一名不會游泳的路人跳入湖中玩「尋寶遊戲」,沒想到當對方一躍而下,溺水放聲求救時,娜塔莉竟逃離現場,引起許多網友抨擊。

綜合外媒報導,娜塔莉29日在德州「淑女鳥湖」(Lady Bird Lake)開直播,並告訴路人,只要她跳進去湖裡就給她20美元。儘管該路人告訴對方自己不會游泳,不過娜塔莉仍不斷慫恿她「妳應該跳進去」,甚至在她的背後用力做出了「推」的手勢要她跳下。

沒想到,路人隨後真的跳入湖中。起初,娜塔莉還在岸上放聲大笑,事後對方在水中放聲大喊求救:「我不會游泳,我只能漂浮」、「你說沒關係……你讓我跳進去」。「不,我沒有」,娜塔莉在直播中驚慌失措的為自己辯解,發現情勢不對後,竟與朋友快速逃離現場。

報導指出,在娜塔莉與友人乘車逃跑之際,有一台消防車正快速行駛至湖邊。奧斯汀消防局證實,分局確實接獲報案,並趕赴現場將落水者救出。

影片曝光後許多人紛紛抨擊娜塔莉,「人渣」、「利用弱勢族群的人,真的是最糟糕的那種人」、「這些精神錯亂、追逐影響力的自戀者是社會的禍害」、「令人作嘔!他們為了點擊不擇手段!很高興女孩得救了」。不過,娜塔莉反駁,是路人主動表示自己想游泳,且是按照拍攝團隊的指示下離開。「她得到必要的幫助,人也沒事了,一切都很好,別再拖拖拉拉了」,並表示該事件將在一週內被大眾遺忘。

