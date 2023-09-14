中國間諜滲透拉響警報 英工黨領袖要求「全面審查」英中關係

中國間諜可能滲透英國政府和國會的爭議延燒，英國工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）13日在國會質詢時，再次呼籲「全面審查英中關係」。（法新社）

2023/09/14 23:01

〔編譯楊芙宜／台北報導〕英國國會下議院一名研究員涉嫌擔任中國間諜、以滲透政府和國會的事件延燒。英國廣播公司（BBC）報導，英國工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）13日在國會質詢時，批評首相蘇納克未聽從英國安全部門對中國的警告，正拚命趕上，再次呼籲「全面審查英中關係」。

蘇納克在被指責沒有明確的對中國戰略、導致英國未來安全有「殘缺」後，辯護政府政策表示，英國對中國採取了有史以來「最堅實政策」，並與英國的國際盟友保持一致。

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英國泰晤士報近日甫揭露，今年3月，英國國會下議院一名研究員因涉嫌為中國從事間諜活動被捕，此事引發了持續爭議。此人為28歲的凱希（Chris Cash），是根據英國「官方保密法」被捕的涉案2人之一，他已通過律師發表聲明，稱自己「完全無辜」。凱希曾任由英國安全事務國務大臣圖根哈特等保守黨知名議員共同創辦的「中國研究小組」（CRG）主任，讓英國政壇部分人士主張將中國定義為「威脅」的呼聲再起。

工黨領袖施凱爾13日在國會發言中表示，這是一個「嚴重的安全問題」，一些英國國會議員面臨中國制裁、恐嚇和威脅。他質問蘇納克，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）上月在北京與中國外長舉行會談時，是否對間諜事件提出關切？

蘇納克回稱，柯維立已對中國外長提出這些問題，蘇納克自己上週末與中國國務院總理李強會面時也提出了這些問題。

施凱爾強調，蘇納克聲稱英國有強有力的對中政策，但這與英國國會下議院情報與安全委員會7月份發表的一份報告不符，「那份（報告）指出，政府在中國問題上沒有明確的戰略」、「這個問題已經被反覆提出。但是，首相又一次無視這些警告，現在他正在拚命追趕」，並力促蘇納克承諾對英中關係進行全面審查。

報導指出，英國前首相特拉斯（Liz Truss）等多名執政保守黨資深議員呼籲，將中國正式定為對英國的「威脅」。

不過，英國副首相陶敦（Oliver Dowden）說，政府「清楚中國所代表的威脅」，但「我們與中國接觸是正確的」，同時也「與我們的盟友密切合作」。

泰晤士報報導，英國對內安全情報機關「軍情五處」（MI5）罕見在2021和2022年曾私下向保守黨黨部示警，有2位被納入國會議員候選人名單的人士與中共統戰部門有關聯。保守黨後來將這2名人士自候選名單移除。

英國保守黨沒有否認這一報導，其發言人表示，「當我們收到有關潛在候選人安全問題的可靠訊息時，我們會採取行動」。泰晤士報沒有公布有關潛在候選人的任何細節，也沒有公布保守黨在候選人遴選過程中的進展情況。

BBC指出，英國政府高層官員已被警告，不要在國會周圍的酒吧討論敏感工作，因為他們擔心敵對國家的特工進行竊聽。

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