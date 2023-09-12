國會遭中國間諜滲透 英官員：將採取強硬行動反制北京

在英國國會爆發研究人員因涉嫌替中國從事間諜活動而被捕的醜聞後，英國內閣辦公室大臣陶敦（見圖）表示，英國有充分理由對北京採取新的強硬行動。（法新社）

2023/09/12 17:20

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英國《金融時報》報導，在英國國會爆發研究人員因涉嫌替中國從事間諜活動而被捕的醜聞後，英國內閣辦公室大臣陶敦（Oliver Dowden）表示，英國有充分理由對北京採取新的強硬行動。

陶敦指出，內閣大臣們正在考慮是否根據政府新的《國家安全法》，將中國納入「加強級」的國家；該法旨在保護英國的安全或利益。

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將中國納入「加強級」的國家，可能會導致任何在中國「指示」下於英國工作的人，都必須在英國「外國影響力登記計畫」（FIRS）上表明自己的身分，否則將面臨最高5年的監禁，這類計畫可以涵蓋數千人，包括中國企業的雇員。

根據英國內政部資料，FIRS分為2個層級：第一層適用於任何在外國勢力授意下的政治影響活動，被稱為「加強級」的第二層適用對英國安全及利益構成風險的國家。

英國可要求上述涉及外國勢力或受外國勢力控制的實體進行登記，未能按要求登記將會構成刑事犯罪，登記計劃將提高外國政治影響力的透明度，並向那些秘密為國家行事、同時對英國國家安全構成重大威脅的人士定罪。

陶敦還表示，他正在探索將基因組學（genomics，基因組序列的研究）添加到英國國家關鍵基礎設施登記簿中，尤其在國會議員對中國在該領域的活表達疑慮後。

在陶敦發表上述言論前，倫敦警方今年3月根據「官方保密法」逮捕2名男子，其中1人才20幾歲，擔任國會下議院研究員，涉嫌充當中國間諜，曾接觸多名掌握機敏資訊的議員，被視為中國對英滲透行動的重大升級。

陶敦對國會議員表示：「我們目前正在審查哪些國家會納入加強版，有充分的理由將中國納入其中。」陶敦的一名盟友表示，內閣尚未做出決定，但大臣們已採取強有力的行動來捍衛英國的利益。

英國首相蘇納克在國會表示，議員們對媒體報導這座大樓內發生間諜活動感到震驚，「這個地方的神聖性必須受到保護，我們將捍衛我們的民主和安全」。

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